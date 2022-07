La remodelación de Sánchez alcanzará también a los grupos parlamentarios

No será un ajuste quirúrgico. En el PSOE ya lo sospechaban pero la convocatoria del Comité Federal no deja lugar a dudas. Pedro Sánchez no se limitará a sustituir a Adriana Lastra al frente de la vicesecretaría general tras su dimisión el pasado lunes. Lo que tiene en mente son cambios en la «estructura» de la ejecutiva que salió del 40 Congreso celebrado en Valencia hace apenas nueve meses e incluso en las direcciones de los grupos parlamentarios.

Las especulaciones corren como la pólvora aunque nadie se atreve a dar nada por sentado. El líder de los socialistas guarda un enorme secretismo y ni siquiera algunos de los supuestos afectados, para bien o para mal, han recibido todavía pistas de lo que le depara el futuro. Ni una llamada. «A mí nadie me ha comentado absolutamente nada», admitía uno de los supuestos cargos salientes esta misma mañana. «Seremos los últimos en enterarnos», dicen igualmente en el equipo de una figura al alza en la quinielas.

Los nombres del exlehendakari Patxi López y de Pilar Alegría suenan para puestos clave. Al primero, en concreto, se le sitúa en la portavocía de la Cámara baja o de la propia dirección del partido, de la que ya forma parte como secretario de Memoria Democrática. La ministra de Educación, una de las incorporaciones tanto al Gobierno como a la ejecutiva, con las que Sánchez escenificó el pasado año la reconciliación interna (fue una pieza clave en la candidatura de Susana Díaz a la secretaría general) solo ocupa ahora una vocalía pero se da por sentado que asumirá un puesto de responsabilidad.

El hecho de que Sánchez convocara ayer para el sábado el Comité Federal ya disparó las alarmas de los más avezados en cuestiones orgánicas y los convenció de que esta vez no se limitaría a nombrar un comité electoral como, según algunas fuentes, se había planteado en un primer momento para desplazar el polo de poder hacia la Moncloa (todas las miradas apuntaban a su subdirector de gabinete, Antonio Hernando), y neutralizar a Ferraz, renqueante por las rencillas que mantenía la ya exvicesecretaria general con el secretario de Organización, Santos Cerdán.

Revolución interna

El anuncio de dimisión de Lastra, el lunes, hizo saltar por los aires esa solución y volvió a poner sobre la mesa la idea de una revolución interna. En el partido está muy extendida la sensación de que la comunicación está fallando y de que faltan referentes con peso político y credibilidad para transmitir los mensajes en un momento de enorme dificultad política, con una inflación galopante capaz de devorar buena parte de las medidas sociales que se han puesto en marcha desde el Gobierno.

Eso ha situado en el punto de mira tanto al portavoz de la ejecutiva, hombre de confianza de Lastra, Felipe Sicilia, como a los portavoces en el Congreso y el Senado, Héctor Gómez y Eva Granados.