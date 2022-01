La reforma laboral y la sentencia del español alejan a Sánchez de ERC

Esquerra Republicana ha elevado este lunes el tono contra el Gobierno, al que ha advertido de que pueden estar en peligro futuros acuerdos de legislatura. Los republicanos, socios del Ejecutivo central en el Congreso, han lanzado críticas contra Pedro Sánchez en lo que tiene que ver con la reforma laboral, la mesa de diálogo sobre Cataluña y la sentencia sobre el español en la escuela catalana. «Todo afecta», ha avisado la portavoz republicana, Marta Vilalta, a las «relaciones, complicidades y confianza» para buscar otros acuerdos en el futuro.

ERC, presionada por PSOE, Podemos, UGT y CCOO, mantiene el voto en contra de la reforma laboral. A su juicio, el Gobierno está «cómodo» con leyes del PP que PSOE y Unidas Podemos dijeron que derogarían y que solo han introducido algún cambio «cosmético». «Estamos donde estábamos», ha señalado Vilalta. Es decir, siguen en el voto en contra a la reforma propuesta por el Gobierno y pactada con los sindicatos y la patronal, pues se queda corta. «Quien no se mueve es el Gobierno», ha afirmado y a su entender es un «error». Vilalta duda de que Sánchez logre las mayorías necesarias para aprobar la reforma. Pero si se apoya en los escaños de Ciudadanos, los republicanos avisan a los socialistas y a los morados que tendrán que explicar por qué priorizan ahora el pacto con la formación naranja y la CEOE, lo cual tendrá consecuencias en el futuro.

La mesa de diálogo es el otro punto de conflicto entre la Moncloa y los republicanos. ERC ha acusado al Gobierno de buscar «excusas» para no convocar la próxima reunión, que estaba prevista para el mes de enero, pero que el Ejecutivo ha enfriado, como consecuencia de la convocatoria electoral en Castilla y León y el posible adelanto en Andalucía. Vilalta ha atribuido a Sánchez la voluntad de querer «cronificar» el conflicto. La formación secesionista cree que Sánchez no convoca la mesa porque no tiene una propuesta que ofrecer a los catalanes. «Si no explican su propuesta, quedarán inhabilitados» para resolver el conflicto, ha advertido. ERC ha instado a Sánchez a poner fecha ya a la próxima reunión y a fijar un orden del día.

Castellano en las aulas

Esquerra ha criticado también a Sánchez por la sentencia del TSJC que obliga al Govern a impartir el 25% de las clases en castellano. El Gobierno ha reiterado en varias ocasiones que la Generalitat tiene que cumplir el fallo. «No tiene sentido que el Gobierno pida cumplir una sentencia que se sustenta en la ley Wert, que ya no está vigente», ha apuntado Vilalta. «¿Defenderá el Gobierno esta ley?», ha preguntado la dirigente independentista. Para ERC, la sentencia es un despropósito y ha instado a la Moncloa a oponerse a la decisión judicial. La ministra de Justicia y la consejera de Justicia de la Generalitat se han reunido este lunes para abordar esta cuestión.