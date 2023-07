Puigdemont no viaja a Estrasburgo ante el riesgo de ser detenido

El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, no ha viajado este lunes a Estrasburgo (Francia) para asistir al pleno del Parlamento Europeo, ante el riesgo de ser detenido. Aunque en un primer momento dijo que asistiría a la sesión parlamentaria, al final lo ha descartado. El dirigente nacionalista lo ha justificado en las redes sociales. «No viajaremos a Estrasburgo contrariamente a lo que era nuestra intención y nuestro deber», ha afirmado en Twitter. Tras perder su inmunidad como consecuencia de la sentencia desfavorable del Tribunal General de la UE, Puigdemont registró un escrito ante la Eurocámara, en el que solicitaba al hemiciclo comunitario si podía garantizar su protección en caso de que el juez Llarena, del Supremo, dictara una euroorden para reclamar su extradición.

Según el líder de Junts, la respuesta que ha recibido del Parlamento Europeo es ambigua. «Salvo que el Parlamento Europeo nos comunique de forma clara que la inmunidad de desplazamiento queda garantizada, no viajaremos», ha asegurado. Existe el riesgo de que Llarena emita una euroorden en cualquier momento y podría ser detenido, como ya le ocurrió en Italia, en Cerdeña, en 2021. Una detención en Francia podría implicar su extradición y el dirigente nacionalista no ha querido arriesgar. No ocurre lo mismo en Bélgica, cuya justicia se ha negado hasta la fecha a extraditar a los líderes soberanistas huidos en Warterloo. En cualquier caso, estas peticiones de extradición, hasta la fecha, se habían cursado para ser juzgados en España por sedición. Una vez que este delito ha desaparecido del Código Penal español, las próximas euroórdenes que emita Llarena serán por el delito de malversación.

«A estas horas, ya debería estar viajando hacia Estrasburgo para asistir al pleno», ha lamentado. «Seguiremos pidiendo una respuesta clara a esta cuestión, no por la afectación personal que pueda tener sino porque afecta a un derecho fundamental que ningún Parlamento del mundo democrático debería discutir», ha señalado.

La semana pasada, el TGUE desestimó los recursos presentados por Puigdemont y decidió retirarle la inmunidad como europarlamentario (a él y a los exconsejeros Comín y Ponsatí). La justicia dio la razón al Parlamento Europeo cuando suspendió la inmunidad de los tres dirigentes soberanistas para que pudieran responder ante la justicia española. Los abogados del expresidente anunciaron que recurrirán ante el Tribunal de Justicia de la UE y que pedirán medidas cautelares. Pero mientras no se les concedan esas cautelares, carecen de inmunidad y pueden ser detenidos si viajan por Europa. Llarena está a la espera de que la Fiscalía del Supremo mueva ficha para reactivar las euroórdenes.