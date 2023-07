Puigdemont revela que «personas del PSOE» le ofrecieron un indulto

El PSOE ofreció un indulto a Carles Puigdemont. Así lo ha revelado el expresidente de la Generalitat, el día después de que la justicia europea le levantara la inmunidad, un «golpe duro», ha admitido. Según el líder de Junts, «personas del PSOE» se reunieron con él en el Parlamento Europeo, «más de una vez», para plantearle salidas a su situación judicial. El dirigente nacionalista ha señalado en Rac1 que le plantearon entregarse, someterse a la justicia española, ir a la cárcel y más tarde ser indultado, como ocurrió con los presos del 'procés'. Puigdemont lo rechazó, porque reitera que no busca una solución personal.

Inisiste en que está en el extranjero porque lo que busca es una solución al conflicto catalán. «No busco soluciones felices para mí», «mi situación no es el motivo de la negociación», ha señalado. Qué pide, por tanto, Puigdemont. El expresidente de la Generalitat no reclama ni ser indultado ni llegar a un pacto con el Gobierno. Lo que exige es una ley de amnistía, como paso previo a una negociación de cara a cara con el Estado para reconocer el derecho de autodeterminación de Cataluña. «Que se nos reconozca el derecho a ser independientes», ha señalado. De lo contrario, mantendrá el «combate» en el extranjero. Su apuesta sigue siendo las vía unilateral y bloquear la gobernabilidad española.

Carles Puigdemont sigue enrocado. Después de la derrota judicial en Europa, el expresidente de la Generalitat ha advertido de que no piensa entregarse «nunca». Ha admitido, en contra de lo que su entorno llevaba meses diciendo, que no tenía pensado volver, en caso de una resolución favorable del Tribunal General de la UE. «Mi regreso tendrá una carga política muy fuerte», porque implicará, a su entender, que ha logrado «doblegar al Estado». Ha admitido, eso sí, que puede que no vuelva nunca. «Me he acostumbrado a vivir así», ha reconocido. Ha descartado trasldarse a Suiza.

A su juicio, la partida de su situación judicial empieza de cero. Sus abogados tienen dos meses para recurrir. Luego, el TJUE tendrá unos seis meses para resolver. En torno al mes de marzo, podría conocersela sentencia defintiva. «Tenemos opciones», ha dicho. En cualquier caso, sus planes pasan por volver a presentarse como candidato a las europeas. «Si me tuviera que presentar hoy diría que sí y probablemente esta sea la decisión. Queda mucho camino hasta entonces», ha asegurado. Cree que acabará la actual legislatura europea en la situación en la que está desde la sentencia de ayer. El juez del Supremo, Pablo Llarena, podría reactivar las euroórdenes, pero considera que no puede haber detención en Bélgica. Para lo que pueda pasar en los próximos meses, se ha dirigido al Parlamento Europeo para que le aclare si puede «garantizar» su desplazamiento, en concreto a Estrasburgo, de cara al pleno de la semana que viene.

En clave del 23-J, ha abogado por no respaldar la investidura de Pedro Sánchez, pues cree que es lo mismo un gobierno socialista con Sumar que uno del PP y de Vox. A su entender, el balance de la negociación con ERC ha sido «catastrófico». Sus relaciones con Esquerra están rotas. Hace más de un año que no habla con Oriol Junqueras y más de dos con Marta Rovira. Con el presidente de la Generalitat, en cambio ,sí mantiene los puentes. Ha cargado contra los abstencionistas del independentismo y contra Clara Ponsatí.