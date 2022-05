Puigdemont dejará en un mes la presidencia de Junts

El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha anunciado este martes a la militancia de su partido que no optará a la reelección como presidente de Junts. La formación nacionalista nació hace dos años y el próximo 4 de junio celebrará su primer congreso en Argelers (Francia). En él, las bases de la formación deberán elegir una nueva cúpula, toda vez que el actual secretario general, Jordi Sànchez, tampoco seguirá al frente del partido. Ya hace meses que Jordi Turull, exconsejero de Presidencia e indultado hace un año por el Gobierno, y la presidenta del Parlament, Laura Borràs, se han postulado para coger las riendas de la formación soberanista, pero estaban a expensas de la decisión sobre Puigdemont para dar el paso adelante. La decisión de Puigdemont es clave para evitar una lucha fraticida entre Turull y Borràs.

Puigdemont ya ha confirmado que se aparta de la primera línea. «Ahora es necesario, en mi opinión, que el partido tenga una nueva presidencia. Que participe permanentemente de las reuniones ejecutivas, que participe a fondo de las decisiones políticas que sea necesario adoptar. Por eso no presentaré mi candidatura a la renovación de la presidencia del partido», según ha anunciado este martes el expresidente en una carta dirigida a la militancia de la formación. «La dirección del partido debe orientarse a los nuevos retos que tenemos delante. En esta orientación necesitará una dirección que encaje en estos retos y que tenga la plena capacidad y dedicación para liderarlos. De un tiempo a esta parte he llegado a la conclusión de que el partido necesita una presidencia más implicada que la mía», ha señalado.

Aunque Puigdemont, en una de sus últimas intervenciones en el Consejo para República, llamó a emanciparse de los partidos, lo que daba a entender que podría liderar alguna opción política al margen de Junts, en la misiva reitera su apuesta por el partido. «Junts es mi partido; asume en sus postulados fundacionales lo que me llevó a hacer política, lo que me llevó a aceptar la presidencia de la Generalitat de Cataluña, lo que nos ha llevado al exilio y a la cárcel, ya continuar el trabajo que tenemos pendiente por hacer», ha afirmado. Puigdemont se centrará a partir de ahora en su labor en el Consejo para la República, entidad privada que dirige desde Waterloo y desde la que trata de mantener un liderazgo paralelo del independentismo. «La estrategia que llevamos desde el exilio no es, ni debe ser, la de ningún partido en particular», ha asegurado.

La renuncia de Carles Puigdemont a la presidencia de Junts supone la más relevante de todos los dirigentes secesionistas. El relevo al frente del movimiento nacionalista lo inició Jordi Cuixart, que dejó semanas atrás la presidencia de Òmnium Cultural. Tras él, el siguiente que se apartó de la primera línea fue Jordi Sànchez, secretario general de Junts y presidente de la ANC en octubre de 2017. En un mes, tres de los cuatro principales líderes del 'procés', Puigdemont, Sànchez y Cuixart, estarán fuera de la dirección de sus organizaciones. Solo quedará Oriol Junqueras como presidente de ERC.