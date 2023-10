Puigdemont aprieta al insistirle a Sánchez en que no renunciará a otro 'procés'

Carles Puigdemont se ha manifestado esta mañana para reivindicar la unilateralidad de Cataluña en pleno proceso de negociación con el Gobierno de funciones que preside Pedro Sánchez. «Hoy España tiene un dilema de resolución compleja. O repetir elecciones, con el riesgo de que los equilibrios políticos sigan tan frágiles como ahora; o pactar con un partido que mantiene la legitimidad del 1 de octubre y que no ha renunciado ni renunciara a la unilateralidad como recurso legítimo para hacer valer sus derechos», ha indicado en un mensaje en su cuenta de Instagram.

Una posición de máximos que complica las negociaciones para investir al presidente en funciones. Los siete escaños de Junts son fundamentales y la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ya avisó este viernes a Sánchez de que su partido sigue «lejos» de apoyar su investidura y que no le darán sus votos si sus intenciones para Cataluña se limitan a hacer y decir «lo mismo» que en los últimos cuatro años. Los socialistas, por su parte, exigen que los independentistas se comprometan a respetar el marco legal vigente a cambio de aceptar la amnistía.

Oriol Junqueras, líder de ERC, también se ha pronunciado este sábado sobre las negociaciones para investir a Sánchez. El dirigente republicano ha asegurado, que ha lanzado un mensaje en 'X' (antes tuiter), que la amnistía es «imprescindible» para «poder negociar en igualdad de condiciones el fondo del conflicto político: cómo Cataluña ejerce su derecho a la autodeterminación». Un mensaje que se produce cuando se cumplen cuatro años de la sentencia del juicio a los líderes independentistas impulsores del 1-O, que le impuso una pena de 13 años de prisión.

El propio Sánchez también ha estado mañana en un mitin celebrado por el PSOE en Mérida, pero no ha hecho referencia a las palabras vertidas por Puigdemont y Junqueras. Aunque sí se ha mostrado convencido de que ambas formaciones votarán a su favor y de que no habrá repetición electoral, tal y como reivindica el PP. «Van a a tener que pasar cuatro años en la oposición y resolver su particular elefante en la habitación», decía el presidente del Gobierno en funciones sobre los de Alberto Núñez Feijóo y su relación con Vox.