El PSOE teme la repercusión electoral de la batalla entre Podemos y Yolanda Díaz Los socialistas creen que la trifulca no afectará a la continuidad de la coalición gubernamental pero admiten su impacto en la dinámica interna

No hay nadie en el PSOE que se muestre sorprendido por la reciente andanada de Pablo Iglesias contra Yolanda Díaz. «Están haciendo público algo que ya se conocía pero que estaba en el ámbito privado», apunta una ministra que ha sufrido en sus propias carnes las consecuencias de una tensión palpable en el seno del Gobierno. La situación preocupa. No solo porque afecta a la dinámica del Ejecutivo y lastra imagen de estabilidad de la que tanto le gusta presumir a Pedro Sánchez sino porque puede acabar repercutiendo negativamente en las posibilidades electorales del conjunto de la izquierda en un año decisivo.

«En mayo tenemos unas elecciones autonómicas y municipales que son muy pero muy importantes y no convendría –apuntan desde la dirección del PSOE– que se produzca, por llamarlo de alguna manera, una distracción del voto». En Ferraz, como en Moncloa, confían en que pese a la trifulca que este mismo domingo aireó Iglesias en la 'Uni de otoño' de Podemos acabe habiendo una candidatura conjunta primero en la cita de mayo («si no es en todos los territorios, al menos, en la mayoría», subrayan) y después en las generales.

Sánchez siempre ha reconocido que necesita que el espacio situado a su izquierda llegue en forma a los próximos comicios para tener alguna garantía de poder seguir gobernando. Entre otras cosas porque, así como el PP ha engullido prácticamente el 50% del voto perdido por Ciudadanos ha recuperado parte de los que se fueron a Vox (aunque sigue perdiendo por ese flanco) y recibe voto moderado del PSOE (hasta un 10,7%, según el último CIS), absorber a los desencantados de la coalición morada es para los socialistas un poco más difícil. Pero, además, porque el sistema electoral español penaliza a los partidos pequeños y ser cuarta fuerza en lugar de tercera significa dejarse muchos escaños en la gatera. Ni el PP ni el PSOE están en condiciones de una mayoría absoluta y la posición de sus eventuales aliados será clave.

Neutralidad

Los socialistas se mantienen neutrales y no entran a valorar quién tiene más razón en la batalla abierta entre sus socios. En general, Díaz ha tendido a hacer la vida de Sánchez más fácil que Iglesias porque ella nunca compartió como método de trabajo eso de visibilizar los conflictos. Tanto en la negociación de los Presupuestos como en la de la renovación del CGPJ con el PP, por ejemplo, su posición fue claramente más posibilista que la de Podemos y los morados ya se encargaron de dejar claro que no estaban satisfechos con su actuación: la acusaron de haberse dejado engañar con el gasto en Defensa, de no haber peleado leyes clave para el partido o de admitir el veto a Victoria Rosell como vocal del órgano de gobierno de los jueces.

Ni creen que Iglesias pretenda volver a la política ni contemplan una salida táctica del Ejecutivo de las ministras moradas

Sin embargo, fuentes gubernamentales admiten que Díaz pisa un terreno resbaladizo cada vez que dice que 'Sumar', su proyecto, está por encima de los partidos. «En política, tener una estructura vertical es básico», admiten. También creen comprensible que Iglesias pueda sentirse traicionado después de haber peleado por que ocupara primero el Ministerio de Trabajo y luego la vicepresidencia que él abandonó y de haberla señalado como futura cabeza de cartel.

De momento, en el Ejecutivo cruzan los dedos para que la relación pueda encauzarse. Aun así, dan por sentado que más allá del perjudicial ruido, la pelea no pone en peligro la propia continuidad de la coalición. Ni contemplan que las ministras moradas abandonen de manera táctica el Gobierno poco antes de las elecciones ni contemplan un regreso a la primera línea política de Pablo Iglesias.