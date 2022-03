El PSOE replica que la política exterior la fija Sánchez y desdeña a Iglesias Sicilia afirma que el presidente no tiene que «consensuar» una decisión como la que afecta al Sáhara Occidental «más allá de que la pueda compartir con el resto de miembros del Consejo de Ministros» y replica al exlíder de Podemos que tuvo que dejar la política porque lo ciudadanos no se fiaban de él

Felipe Sicilia, portavoz del PSOE. / R. C.

«La política exterior la decide el presidente del Gobierno y es el presidente del Gobierno quien tiene que llevarla a cabo tal y como ha ocurrido». Esa es la postura de la dirección del PSOE, expresada este lunes por su portavoz, Felipe Sicilia, frente a las críticas a Pedro Sánchez por haber cambiado la posición histórica de España respecto al Sáhara Occidental sin previo aviso. Con un añadido: los socialistas niegan que, en realidad, haya habido cambio alguno.

Sicilia insistió, en su comparecencia en Ferraz, en que no hay «variación» respecto a la postura que ya fijó en 2008 el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que la propuesta del Reino de Marruecos la han respaldado «más de 40 países» y que la propia ONU ha reconocido el «esfuerzo» del reino alauí. Sin embargo, la carta remitida por Sánchez a Mohamed VI, exhibida parcialmente por los marroquíes el pasado viernes pero no echa pública por la Moncloa, sí contiene un cambio sustancial. No se limita a reconocer que el país vecino haya puesto sobre la mesa una oferta «seria y creíble»; la reconoce como «la base más seria, creíble y realista para la resolución de esta disputa».

El portavoz socialista también rebatió que la actual posición del presidente -con la que, no en vano, el propio Gobierno, asegura que se inaugura una «nueva etapa» en las relaciones entre ambos Estados- suponga giro alguno respecto al programa electoral del SPOE. «No hablaba de que tuviera que haber un referéndum de autodeterminación sino de una solución duradera en el tiempo», adujo. La oferta con la que los socialistas se presentaron a las elecciones se comprometía, en todo caso, a promover una solución que respetara «el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui».

Represalias

Ni los socios de coalición ni el principal partido de la oposición ni las fuerzas que apoyaron la investidura secundan este movimiento del Ejecutivo. No solo porque consideran que es una estocada para lo saharauis sino porque entienden, y así se deduce de la llamada a consultas de su embajador en España, que puede llevar a Argelia, principal suministrador de gas, a tomar represalias.

Sicilia insistió, sin embargo, en que el jefe del Ejecutivo no tiene por qué «consensuar» una decisión de esta envergadura «más allá de que la pueda compartir con el resto de miembros del Consejo de Ministros» y negó que exista problema alguno con la otra gran potencia del Magreb. De hecho, aseguró que la relación con Marruecos es «magnífica» y explicó la llamada a consultas del embajador (un gesto diplomático para trasladar hondo malestar al país del que se retira al representante) como un paso del presidente Abdelmadjid Tebboune para que «le pueda contar cuál es la situación y cómo se ha venido desarrollando».

Pero si hacia alguien mostró desdén el dirigente socialista fue hacia el exvicepresidente y exsecretario general de Podemos, Pablo Iglesias, que minutos antes de su intervención había cargado contra Sánchez y había advertido de que este asunto pone de manifiesto que «no hay nada más imprudente que fiarse de él». «Puedo valorar comentarios que hagan otros lideres políticos pero como saben el señor Iglesias ya dejó la política porque al parecer no era de fiar para los ciudadanos que no lo votaron (o al menos no lo suficiente)».