El PSOE presume de que su reforma penal traerá a España a los huidos del procés

El tiempo le dará o quitará la razón, pero el PSOE se atreve a hacer un pronóstico sobre los resultados que tendrá la reforma del Código Penal con la que pretendía beneficiar a los independentistas implicados en el 'procés'. «Estamos mucho más cerca de ver cómo los fugados bajo un Gobierno del PP rinden cuentas ante la Justicia española, algo que fue imposible con el anterior Código Penal», sentenció este lunes la portavoz de la ejecutiva socialista y ministra de Justicia, Pilar Alegría.

Los socialistas esgrimen que fueron las diferencias entre la legislación europea y la española lo que llevó a diversos tribunales de países de la UE a denegar al juez del Tribunal Supremo la entrega de Carles Puigdemont y otros procesados que se encuentran en rebeldía y que el hecho de que ya no se vaya a solicitar su extradición para que sean juzgados por sedición sino solo por malversación y desobediencia hace más difícil que se rechace una euroorden.

Las razones por las que Bélgica, Alemania o Italia rechazaron el requerimiento de Llarena, sin embargo, fueron variopintas no tuvieron tanto que ver con la distinta tipificación de delitos como con otros asuntos. En enero de 2012, la Justicia belga denegó, de hehco, la entrega del exconsejero Lluis Puig, únicamente por malversación, con el argumento de que el Supremo no era el tribunal competente para juzgarlo y de que no se le garantizaba un juicio justo. El magistrado planteó entonces una cuestión prejudicial al Tribunal General de la UE, que se pronunciará sobre el asunto el día 31.