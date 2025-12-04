Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

El líder de Junts, Carles Puigdemont. EP

PSOE, PP, Junts y PNV pactan endurecer la multirreincidencia

Las cuatro formaciones acuerdan reformar el Código Penal a propuesta de los de Puigdemont

Cristian Reino

Cristian Reino

Jueves, 4 de diciembre 2025, 16:22

Acuerdo a varias bandas entre PP, PSOE, Junts y el PNV para que el Congreso tramite la propuesta de los de Puigdemont de cambiar el ... Código Penal para endurecer las penas a los mutirreincidentes.

