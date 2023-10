El PSOE minimiza la manifestación del 8-O en Barcelona y sigue adelante con la amnistía

Paula De las Heras Madrid Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

El PSOE no se inmuta tras la manifestación organizada por la entidad Sociedad Civil Catalana este domingo bajo el lema 'No en mi nombre: ni amnistía ni autodeterminación'. Es más, considera que el número de personas congregadas en las calles de Barcelona para la marcha, a la que se sumaron el PP y Vox - 50.000 ciudadanos según la guardia urbana y 300.000 según los organizadores- no debería servir de aldabonazo para que Pedro Sánchez desista de su intención de pagar el precio de amnistiar a los encausados del 'procés' a cambio de su investidura sino de un toque de atención a la derecha para que lo deje estar.

La portavoz de la ejecutiva socialista, Pilar Alegría, argumentó este lunes que lo que viene reclamando la «Cataluña de hoy» es «reencuentro y convivencia» y acusó a los populares de haberse «abonado a la soflama de que España se hundo» y de haber intentado politizar el acto con un pobre resultado. «Ellos sí tendrían que escuchar a la calle – llegó a decir – porque la manifestación de ayer no cumplió con sus expectativas». En los últimos meses, el PSOE se ha topado con voces relevantes que, desde sus propias filas, alertan contra la gravedad de acceder a borrar los delitos cometidos en 2017 por los líderes independentistas; con las críticas de la oposición, y, a tenor de la encuesta de 40db publicada este lunes por el diario 'El País', con la incomprensión de una parte nada desdeñable de sus propios votantes. El 25% de ellos, dice que preferiría volver a las urnas y, en el último mes, ha caído en nueve puntos el porcentaje de electores socialistas que se muestran partidarios del pacto con los secesionistas, desde el 57,8% al 48,8%. 57 diputados, a favor de la medida Nada hace, sin embargo, mella en la determinación del presidente del Gobierno en funciones. Alegría adujo que la «verdadera encuesta» tuvo lugar el 23 de julio e insistió en la particular lectura en la que, desde la misma noche electoral, han incurrido los socialistas: «Más de 12 millones dijeron no a un Gobierno presidido por Alberto Núñez Feijóo con Vox y sí al Gobierno progresista y a seguir avanzando». Es más, incluso alegó que los españoles también dijeron no con su voto a «una repetición electoral» y defendió que no son solo siete (los del partido de Puigdemont) sino hasta 57 diputados de la Cámara (lo de Sumar, Bildu, ERC, Junts y BNG) los que respaldan la amnistía. Alegría dejó claro que las negociaciones siguen adelante y aseguró que «avanzan de una manera razonable», pero, como hasta ahora Sánchez y su entorno se negó a ofrecer más concreción. Ni siquiera contestó a la cuestión de si el PSOE acepta que la medida sea aplicable a los actos cometidos ya a partir de 2013 o que, como defendió Pere Aragonès, deba tener como consecuencia que tanto Oriol Junqueras como Carles Puigdemont puedan presentarse a las próximas elecciones. «Cuando algo esté acordado lo explicaremos con total transparencia», se limitó a replicar.