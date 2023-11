PSOE y Junts cierran su acuerdo para la investidura

El PSOE y Junts lo tienen ya todo listo para escenificar hoy mismo el acuerdo que garantizará a Pedro Sánchez su investidura, según fuentes de la negociación. La cúpula de la formación de Carles Puigdemont ha viajado esta mañana a Bruselas, donde el número tres de los socialistas llevaba días instalado a la espera de pulir todas las diferencias que aún quedaban en torno, fundamentalmente, al alcance de la la ley de la amnistía pero también, de acuerdo con las informaciones trasladadas anteayer, sobre algunas otras cuestiones.

Aunque la firma -que plasmarán Cerdán y el secretario general de Junts, Jordi Turull- sea inminente, los socialistas ya dejaron ayer claro que el pleno de investidura no tendrá lugar hasta la semana que viene. Como paso previo a que Sánchez solicite a la Cámara baja su confianza, la proposición de ley exigida por los independentistas tiene que ser registrada en el Congreso. Es una garantía de cobro que Puigdemont acabó aceptando tras haber advertido que quería un pago por adelantado, es decir, que el apoyo a la investidura llegaría, en su caso, solo una vez aprobada la ley.

Los socialistas quieren además que el texto, en torno a una cuestión cuya constitucionalidad ellos negaron una y otra vez la pasada legislatura, cuando aun no necesitaban los votos de los postconvergentes para gobernar, lleve la firma de todos los socios - Sumar, Junts, ERC, Bildu, BNG y el PNV, que todavía no ha cerrado tampoco su apoyo a la investidura-, así que antes de pedir a la Mesa que lo califique y se proponga su inclusión en el pleno más próximo posible, deben dársela a conocer.

Revisión pendiente

La previsión es que todo transcurra con rapidez. Se espera, de hecho, que la presidenta del Congreso, Francina Armengol, ponga fecha al pleno de la investidura mañana, aunque los republicanos advirtieron este lunes de que revisarán el texto que ellos ya habían pactado con los socialistas -y en el que, según presumió Oriol Junqueras, lograron incluir a los CDR de la operación Judas y a los encausados por Tsunami Democràtic- para cerciorarse de que no se han introducido modificaciones con las que no están de acuerdo. A pesar de que no citaron su nombre de forma expresa, los republicanos se niegan a dar amparo, por ejemplo, a la presidenta de Junts y expresidenta del Parlament, Laura Borràs, condenada por trocear contratos cuando estaba al frente de la Institució de les Lletres Catalanes. También Sumar rechaza amnistiar casos de corrupción.

Una de las demandas en las que Puigdemont ha hecho hincapié en los últimos días ha sido precisamente la de no dejar fuera de la polémica norma causas abiertas con posterioridad al 1 de octubre y sin una relación estricta con el procès pero que él englobaba dentro de un uso espurio de la justicia para perseguir al adversario ('lawfare'). En ese saco cabrían, a juicio de Junts, personas como el jefe de la oficina del expresident, Josep Lluis Alay, el exconseller de Interior, Miquel Buch, el empresario y miembro de lo que vino a llamarse Estado Mayor del procés Xavier Vendrell (encausado por una operación urbanística) o incluso el abogado Gonzalo Boye (al que se investiga por blanqueo de dinero en una causa con el narcotraficante Sito Miñanco) y Borràs. No está claro, en todo caso, que todos ellos vayan a poder beneficiarse de la ley de amnistía. El PSOE, de hecho, asegura que los nombres de esos últimos no se han puesto encima de la mesa en la negociación final.

El acuerdo, si como todo apunta se concreta este mediodía, llega una semana después de lo que habían previsto los socialistas, cuando desde la justicia se han acelerado causas del 'procés' en marcha -el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón acusó el lunes a Puigdemont y a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, de terrorismo por 'Tsunami Democràtic'- y tras seis jornadas que han acabado con protestas ante las sedes del PSOE contra la decisión de Sánchez de dejar impunes los delitos cometidos por los independentistas en su intento de lograr la secesión por vías unilaterales en 2017 pero también en 2014. El jefe del Ejecutivo en funciones ya aseguró ayer, en una visita a los trabajadores de su formación en Ferraz, que nada le frenaría y que lograría reeditar el Gobierno.

El acuerdo que selló el PSOE con ERC el jueves pasado, y que algunas fuentes consideran causante del retraso en la firma del acuerdo con Junts, en permanente competición con los republicanos, ya se apuntaba a un relato amable para el independentismo del escenario en el que surgió el 'procés' . Un relato en el que fundamentalmente, se apunta a la derecha y a la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut como responsables de la tensión en Cataluña y que podría suponer el colchón argumentativo de la amnistía.

En ese pacto, por el que los socialistas se comprometieron a reactivar la mesa de diálogo entre el Gobierno y la Generalitat para hablar sobre la resolución del "conflicto" y el futuro político de Cataluña, también se avanzaba ya otra exigencia de Puigdemont. El PSOE ha aceptado finalmente que haya un verificador internacional de los acuerdos a los que pueda llegar con el independentismo en otras dos mesas de partidos presumiblemente separadas, una con ERC y otra con Junts.