El PSOE acusa de Feijóo de carecer de un «proyecto serio» y centrarse en los «chascarrillos»

El PSOE no está dispuesto siquiera a debatir la propuesta del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para que tras las próximas elecciones municipales del 28 de mayo gobierne en los ayuntamientos la lista más votada. La portavoz de la ejecutiva socialista, la ministra de Educación, Pilar Alegría, ha desdeñado la iniciativa planteada por el líder de la oposición dentro del 'Plan de calidad institucional' presentado este lunes en Cádiz y ha argumentado que el hecho de que los populares estén enfrascados en ese tipo de asuntos es la prueba de que carecen de un propuestas sólidas.

«Si realmente tuvieran un proyecto de país o de comunidad -defendió Alegría durante su comparecencia habitual de los lunes en Ferraz- hoy estaríamos discutiendo sobre cosas importantes como la sanidad y las pensiones y, sin embargo, prefieren llevarnos a otros debates». La dirigente socialista ha tratado de contraponer así medidas impulsadas desde el Gobierno para combatir la inestabilidad generada por la guerra de Ucrania -la eliminación y reducción del IVA de los productos frescos o el aceite; la limitación al 2% de la subida del precio del alquiler, la bonificación del transporte público o la actualización de las pensiones conforme al IPC, que redundará en una subida media de 108 euros más al mes- con los planteamientos del líder del PP. «En el momento que estamos viviendo sería deseable que hoy estuviéramos debatiendo propuestas serias más allá de cuestiones menores o chascarrillos», ha insistido.

Alegría también ha ironizado con que Feijóo hable de «calidad institucional» o de defensa de la Constitución cuando el PP se niega a negociar la renovación del Consejo General del Poder Judicial si el Gobierno no deshace la reforma de la sedición y cuando él mismo no se presentó el viernes en el juicio sobre las primarias de su partido en Salamanca, al que había sido citado como testigo. «Para cumplir la Constitución no hace falta marcharse a Cádiz. Levantando el auricular podrían hacerlo y renovar el CGPJ. Y si queremos seguir renovando la calidad institucional podemos dar ejemplo empezando por uno mismo: podría explicar de una vez si percibe o no un salario del PP «, dijo. «Calidad institucional -insistió- es también respetar la decisión de los jueces y acudir cuando uno está citado».