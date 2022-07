Los problemas se le acumulan a Laura Borràs

La tensión está aflorando en el entorno de Laura Borràs, a las puertas de que el juez la siente en el banquillo por prevaricación y fraude, lo que podría suponer su cese como presidenta del Parlament. Los problemas de le acumulan a la presidenta de Junts, en el ojo del huracán por su causa penal y por algunos comportamientos que denotan que hay nervios en su círculo de confianza.

Además del caso de presunta corrupción por el que podría ser juzgada y condenada a 6 años de prisión, de acuerdo a la petición de la Fiscalía, Borràs está en el centro de la polémica por dos incidentes acaecidos en los últimos días. El primero sucedió el sábado pasado en un programa de TV3, el FAQS, el programa de referencia de los sábados por la noche en la televisión pública catalana. El comité de empresa de TV3 ha denunciado este martes la «intimidación» a una periodista y y el «intento de coacción del derecho a la información» por parte de un diputado de Junts, vicepresidente de esta formación y de la máxima confianza de Laura Borràs.

TV3 ya ha anunciado que investigará los hechos, calificados como «intolerables» por parte del Colegio de Periodistas. De Dalmases acompañó el sábado a Borràs al programa de TV3. Según 'eldiario.es' y 'naciodigital.cat', el diputado nacionalista abroncó de muy malas formas a una periodista del programa, con golpes en la mesa, gritos y agarrándola de la mano, por las preguntas que se le habían hecho a la presidenta del Parlament durante el programa, en especial una periodista de la Ser, que puso en apuros a Borràs sobre la causa penal que está a punto de sentarla en el banquillo.

De Dalmases cogió a la periodista de TV3 con quien había pactado la entrevista «por la muñeca« y »la encerró para chillarle« en el camerino de invitados, según la información de los citados diarios digitales. «Ante las afirmaciones que se han publicado, quiero aclarar que no insulté ni intimidé a nadie. Fue una conversación breve y desde una perspectiva periodística planteé discrepancias profesionales», señaló ayer el vicepresidente de Junts en Twitter. En la misma red social, este martes ha pedido disculpas. »Ante las informaciones que se han conocido, lamento mucho que el equipo del FAQS se haya sentido molesto por mi actitud«, ha asegurado. »Todo el mundo que me conoce sabe de mi respeto hacia los medios de comunicación públicos de Cataluña. Pido disculpas a todo el que haya podido sentirse ofendido«, ha añadido. En el momento de la bronca, en el camerino, estaban presentes, además de la periodista abroncada y el presunto intimidador, la propia Borràs junto a su jefe de gabinete y su jefe de prensa.

El incidente ocurrió el sábado, dos días después de que la Fiscalía entregara al TSJC el escrito de acusación, en el que pide que se juzgue a la presidenta del Parlament por los delitos de malversación y fraude y solicita penas de 6 años y 21 de inhabilitación.

Ocurrió además después de que un catedrático ya jubilado de la UB, que fue jefe de Laura Borràs en la universidad, publicara en facebook, cuestionando la trayectoria académica de la dirigente nacionalista. Denunció maniobras soberanistas para incorporar a Borràs como profesora en la UB. Desde 1995 es profesora de literatura. Jordi Llovet incorporó a la presidenta del Parlament a su equipo de profesores como «condición sine qua non» si quería que el departamento de Románicas acogiera la cátedra que había ganado de la especialidad de Literatura Comparada.

Además, cuando años más tarde, se presentó a unas oposiciones para un plaza docente en el centro, no solo adujo que no había podido prepararse bien por un gravísimo problema de salud, sino que, según la versión del catedrático, acudió acompañada por «una delegación de su familia que llevaba pancartas que decían que aquel tribunal estaba amañado y que se estaba cometiendo una injusticia al otorgar la plaza a David Viñas y no a Laura Borràs». También denunció que en su paso por la UOC conoció a Isaías Herrero, que está imputado en la causa de los contratos, y que allí «desvió dinero».

A los dos días, Jordi Llovet borró este escrito de su cuenta en facebook. Dijo que lo hizo tras recibir una llamada de la presidenta en la que le amenazó con denunciarle por calumnias e injurias. «Como no soy tan valiente como Laura Borràs, retiro las palabras haya considerado injuriosas y calumniosas y le pido disculpas», remató.