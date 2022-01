ERC prioriza los avances a la fecha de la mesa de diálogo

La celebración de la próxima reunión de la mesa de diálogo, entre el Gobierno y la Generalitat, ha marcado el inicio del curso político en Cataluña tras las vacaciones de Navidad. Después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asegurara este lunes en la Ser que existen otras prioridades en la agenda antes que fijar la fecha del encuentro, que en un principio estaba prevista para el mes de enero, ERC se ha movido un ápice de la posición que había mantenido estas últimas semanas. ERC aseguraba que la cita debía celebrarse a principios de año. En cambio, este lunes los republicanos han priorizado los avances en las conversaciones al debate sobre la fecha. «La reunión debe celebrarse cuanto antes», ha afirmado Marta Vilalta, tras la reunión de la ejecutiva de ERC. Pero al mismo tiempo ha señalado que su partido no entrará en el juego del baile de fechas.

«Mas importante que el cuándo es que haya avances», ha asegurado la dirigente de ERC. «Este debe ser el año en que comencemos a desencallar el conflicto. Es necesario que haya concreciones y se constaten avances», ha señalado, después de que Sánchez evitara esta mañana fijar la fecha del encuentro y enfriara la mesa, aduciendo que las instituciones están ahora centradas en cuestiones más urgentes como la gestión de la pandemia. Sánchez, eso sí, ha garantizado que este año habrá más de una reunión y que espera que haya avances.

ERC ha replicado que no se quedará de «brazos cruzados», si el diálogo no empieza dar frutos en los próximos encuentros. Los republicanos han reiterado su apuesta por la vía dialogada, pero advirtiendo de que no renunciarán a la independencia y que para alcanzar la república a través de un referéndum hay otras vías, que son «complementarias». Esta es posiblemente la tesis que defenderá Pere Aragonès este próximo miércoles en una conferencia en el Club Siglo XXI de Madrid. ERC no ha querido desvelar si mantendrá reuniones con el Gobierno aprovechando su visita a la capital de España.

La mesa centrará la conferencia y marca también las tortuosas relaciones entre ERC y Junts, socios en la Generalitat. Los de Puigdemont han cargado este lunes con todo contra el diálogo que mantienen el Gobierno y la Generalitat, del que se autoexcluyeron en la última reunión, celebrada en el mes de septiembre en el Palau de la Generalitat. «No hay metodología ni calendario; una mesa que no se reúne no es ni mesa ni de diálogo», ha señalado Elsa Artadi. Los postconvergentes han reprochado a sus socios que las fechas de los encuentros los fije «unilateralmente» Pedro Sánchez. Junts insiste en que solo acudirá a la reunión si se le permite que su delegación no esté integrada únicamente por miembros del Govern.