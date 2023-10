El PP rehúye el intento de Vox de comprometerle con una nueva manifestación en Colón

El PP ya anunció que se movilizaría contra Pedro Sánchez y la posible amnistía de la forma que fuese necesaria, pero dejó claro con el acto organizado en Felipe II hace dos semanas que no pretende reeditar ninguna manifestación junto con otras formaciones políticas como ha sucedido en el pasado. Por ello esta mañana Cuca Gamarra, secretaria general de los populares, ha rehuido el debate sobre si el PP estará o no presente en la convocatoria contra la posible medida de gracia al 'procés' que la fundación DENAES ha convocado para el próximo 29 de octubre en Colón y a la que Vox ya ha confirmado su asistencia.

«Respetamos las convocatorias que puedan hacer otros partidos, pero les corresponde a ellos hablar, del mismo modo que hemos hecho nosotros cuando convocamos actos políticos», apuntaba Gamarra en una rueda de prensa desde la sala del Congreso de los Diputados.

La realidad es que el acto que tendrá lugar el próximo 29 de octubre en la iconica plaza de Colón -donde ya se desarrolló la manifestación que reunió a PP, Vox y Ciudadanos contra Pedro Sánchez en 2019- no ha sido convocada por los de Santiago Abascal, sino por la fundación DENAES, pero el propio líder de la derecha radical confirmaba ayer que asistiría a la cita.

Los populares ya realizaron un acto contra la amnistía el pasado 24 se septiembre. Acudieron, según el partido, más de 60.000 personas. Pero se trataba de algo con marcado carácter de partido. Feijóo también acudirá a la que este domingo se producirá en Barcelona y que parte de Sociedad Civil Catalana (SCC). Pero en la de DENAES, a la que asistirá Vox y que será en Colón, no parece probable que vayamos a ver a Alberto Núñez Feijóo.

Además, en el PP vuelven a la carga contra Francina Armengol por no haber fijado aún una fecha para la investidura de Pedro Sánchez. «Debe cumplir con su obligación. No puede estar a expensas de que la fije un prófugo de la justicia», ha asegurado Gamarra, quien ha incidido en lo denunciado ayer ya por el líder de los populares, quien cargó contra la presidenta de la Cámara Baja por actuar en consonancia con La Moncloa. «Que la señora Armengol milite en el mismo partido que el presidente del Gobierno no significa que el poder ejecutivo y legislativo sean lo mismo».

La también secretaria general del partido ha desvelado que aún no hay fecha prevista para que Feijóo se reúna con Sánchez en la ronda que el líder socialista ha puesto en marcha de cara a su propio investidura, pero ha insistido en criticar con dureza al actual presidente del Gobierno en funciones a raíz de la posible amnistía.

Génova insiste en que, si hay que poner en una balanza repetición electoral o amnistía, eligen lo primero porque la ciudadanía no ha votado al PSOE para validar una eventual medida de gracia a Carles Puigdemont y el resto de encausados por el 1-0. «No se puede estar a expensas de que un prófugo de la Justicia fije el debate de investidura (...) Armengol no pone la fecha porque está esperando a que le digan la fecha».

Y respecto a los cambios que pueden producirse tanto en Génova como en el grupo parlamentario si no hay repetición electoral, Gamarra se ha msotrado tranquila, asegurando que todos en el partido, que ha resultado ser el más votado en las pasadas elecciones generales del 23-J, todos deben «adaptarse a la función» que se les encomienda.