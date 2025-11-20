Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Las acusaciones que lidera el PP piden 30 años para Ábalos

También se suman a la petición de la Fiscalía para que se revisen las medidas cautelares del exministro y su asesor

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Jueves, 20 de noviembre 2025, 12:38

Las acusaciones populares del denominado 'caso Koldo' que lidera el PP han solicitado al Tribunal Supremo que condene al ex ministro socialista José Luis Ábalos ... y a su exasesor Koldo García a 30 años de cárcel cada uno por su implicación en la trama corrupta de la compra de mascarillas al conseguidor de la trama, Víctor de Aldama. Las acusaciones, además, se adhieren a la petición de Anticorrupción de que cuanto antes se convoque una vistilla para decidir sobre el endurecimiento de las medidas cautelares contra ambos, incluida una posible prisión preventiva con o sin fianza, habida cuenta del aumento del riesgo de fuga dada lo elevado de las peticiones de cárcel, también por parte de la Fiscalía, que ha pedido 24 años para Ábalos y 19 para su exchófer.

