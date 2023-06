El PP ilumina su sede con los colores LGTBI

R. C.

El PP ilumina desde anoche su sede nacional de Génova con los colores de la bandera LGTBI con motivo del Día del Orgullo, mientras continúa las negociaciones con Vox para gobernar en distintos territorios. Los populares marcan así distancias con la formación de Santiago Abascal, que rechaza la enseña arcoíris en edificios públicos.

En Oropesa, Nàquera, Toledo, Mallorca o Granada donde gobiernan de la mano este año no colgará ninguna bandera LGTBI de sus fachadas. Tampoco la habrá en Madrid, donde el popular José Luis Martínz Almeida gobierna con mayoría absoluta pero sí se iluminarán la fachada y la fuente de la Cibeles con los colores. «A todos aquellos que discuten si se cuelga o no se cuelga la bandera del movimiento LGTBI, con todos mis respetos hacia esa bandera, les diré que si ese es el problema que hay, entonces es que no hay ningún problema con el Orgullo en la ciudad de Madrid», afirmó el regidor madrileño hace unos días.

A diferencia de la capital de España, en Valencia o Logroño, los compañeros de partido de Almeida María José Catalá y Conrado Escobar, sí van a colgar la enseña en sus respectivos balcones.

«Hemos aprendido que el problema no es que el PP esté dispuesto a pactar con Vox, que lo está. Eso no es lo peor. Lo peor es que el PP asume planteamientos de la extrema derecha. El cambio climático, la violencia de género, y ahora el orgullo LGTBI», lamentó este miércoles la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, contraria a la retirada de estos símbolos.