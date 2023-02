El PP hurga en la herida de la coalición y se ofrece a Sánchez para el 'sí es sí'

Ninguna sorpresa. El PP aprovechó hoy la primera sesión de control al Gobierno de 2023 para hurgar en la honda herida que aflige a la coalición entre el PSOE y Unidas Podemos a cuenta de la ley del 'solo sí es sí' y ofrecerse como salvador del entuerto. La portavoz parlamentaria del primer partido de la oposición, Cuca Gamarra, acusó a Sánchez de haber dado el paso de reformar la norma y dar la «instrucción» a la ministra de Justicia, Pilar Llop, de atacar a la de Igualdad movido por los sondeos y no por el sufrimiento de las víctimas, pero ofreció la ayuda de su partido para resolver el problema generado por la norma, que ya ha provocado más de 400 rebajas de condena por agresión sexual.

«Mientras los españoles viven cada día peor, su Gobierno se descompone. Entregó la ley del 'sí es sí' a Podemos sabiendo cuáles iban a ser sus efectos como confesó la señora Calvo la semana pasada. Es usted el máximo responsable y sigue sin rectificar. Su prioridad no es proteger a las mujeres sino protegerse a usted mismo para mantenerse en el poder», acusó. «¿No se quedó corto? -añadió en alusión a las palabras utilizadas este martes por el propio Sánchez cuando reconoció que la aplicación de la norma ha tenido »efectos indeseados«- Rectifique, pida perdón y déjese ayudar por el PP».

El jefe del Ejecutivo evitó recoger el guante consciente de que hacerlo le indispondría no solo con sus socios sino con la mayor parte de los aliados del bloque de investidura, que la víspera instaron a los dos partidos del Gobierno a ponerse de acuerdo sobre la proposición de ley presentada el lunes por los socialistas para corregir la norma y no hacerles elegir entre unos y otros. Aun así, el PSOE ya ha dejado claro que, aunque no negociará con los populares, tampoco rechazará sus votos para sacar adelante la que cree que es la solución técnica más lógica para volver a las penas previas al 7 de octubre.

Responsabilidad

Sánchez pasó, de hecho, muy de puntillas por la crisis del 'sí es sí. Pero se defendió de los ataques de la dirigente popular. «Tengo por costumbre dar la cara y asumir responsabilidades de las acciones de mi Gobierno cuando acertamos y cuando no acertamos -dijo-. Soy responsable de haber desplegado el escudo social en medio de la pandemia, de un gobierno feminista que defiende los derechos de las mujeres frente a ustedes y los ataques de la ultraderehca, de exportar soluciones como la excepción ibérica y me hago responsable también de haber dignificado las pensiones».

También cuestionó el feminismo del PP y le instó a retirar el recurso de incostitucionalidad contra la ley del aborto y a romper sus alianzas con Vox. «Yo doy la cara y cuando hay un problema me empeño en resolverlo -insistió- En eso nada tengo que ver con ustedes que tiran la piedra y esconden la mano», recriminó.