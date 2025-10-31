Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El vicesecretario de Economía del PP, Alberto Nadal. EP

El PP forzará en el Congreso que el Gobierno no pueda mover los presupuestos entre ministerios

Los populares denuncian que el Ejecutivo «consigue actuar presupuestariamente» gracias a un instrumento «marcadamente irregular»

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Viernes, 31 de octubre 2025, 11:52

Comenta

El PP presentará en el Congreso una iniciativa para prohibir el traslado de créditos entre secciones presupuestarias para que el Gobierno no pueda «de forma ... discrecional» utilizar unos fondos que el Parlamento ha destinado para una política a otras.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una menor a su cuidadora: «¿Quién es él? No es nadie, profe, solo me usa para follar»
  2. 2 Investigan el hallazgo de un cadáver en la Avenida Marítima
  3. 3 Seis de los ocho consejeros de NC en el Cabildo destituyen a Teodoro Sosa como portavoz
  4. 4 Ya es oficial: la suciedad en Las Palmas de Gran Canaria es un «grave riesgo» para los vecinos
  5. 5 Operación Íncubo: Yino admitió como algo normal tener sexo con niñas «de entre 12 y 17 años», pero «siempre les preguntaba si eran vírgenes»
  6. 6 Detenido en Telde por presuntamente abusar sexualmente de dos pacientes en su consulta médica
  7. 7 Operación Íncubo: Yino se jactaba del dinero y la protección de sus clientes
  8. 8 Agaete registra un terremoto de magnitud 2,9 muy sentido por la población: «Creí que se caía la casa»
  9. 9 Canarias se prepara para el fin de semana y la Aemet confirma la tendencia «en ascenso»
  10. 10 Estany: «Los propietarios de apartamentos quieren vivir en un hotel sin pagar los servicios de un hotel»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 El PP forzará en el Congreso que el Gobierno no pueda mover los presupuestos entre ministerios

El PP forzará en el Congreso que el Gobierno no pueda mover los presupuestos entre ministerios