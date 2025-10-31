El PP forzará en el Congreso que el Gobierno no pueda mover los presupuestos entre ministerios
Los populares denuncian que el Ejecutivo «consigue actuar presupuestariamente» gracias a un instrumento «marcadamente irregular»
Madrid
Viernes, 31 de octubre 2025, 11:52
El PP presentará en el Congreso una iniciativa para prohibir el traslado de créditos entre secciones presupuestarias para que el Gobierno no pueda «de forma ... discrecional» utilizar unos fondos que el Parlamento ha destinado para una política a otras.
Los populares consideran que el Ejecutivo «consigue actuar presupuestariamente» porque el Consejo de Ministros puede modificar las secciones presupuestarias, es decir, «modificar los fondos de un ministerio y dedicarlos a otro», lo que el vicesecretario de Economía del PP, Alberto Nadal, califica como «un instrumento marcadamente irregular». «Esta práctica, que es contraria a la ley general presupuestaria y a cualquier práctica de control parlamentario en cualquier democracia, debe terminar de forma inmediata», ha señalado Nadal.
Con esta medida, el PP trata de aumentar la presión contra el Gobierno, que salvo sorpresa de última hora, se verá forzado a prorrogar los Presupuestos Generales del Estado por tercera vez ante la falta de apoyos en el Parlamento, una «creciente soledad» que se ha visto agravada esta semana por la ruptura con Junts.
«Será la tercera prórroga presupuestaria, situación sin parangón en ninguna de las democracias de los países de nuestro entorno», ha criticado Nadal. La medida formará parte de un paquete de regeneración democrática que el PP está preparando.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Ya estás registrado/a? Inicia sesión