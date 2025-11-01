Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Feijóo y Mazón, durante un encuentro con alcaldes y cargos del PP de Valencia el pasado mes de enero. EP

El PP ensaya ya con Mazón el cordón sanitario que aplicó a Camps y Barberá

Los barones del partido en la comunidad añaden más presión y postulan a Mompó mientras la dirección nacional se pone cada vez más de perfil

J. C. Ferriol Moya

Valencia

Sábado, 1 de noviembre 2025, 23:07

No es una situación nueva. Es otra vez el PP valenciano. Una organización clave en la estructura nacional del PP, por número de afiliados, por ... peso específico y porque ha gobernado esta región 22 de los últimos 30 años. Es otra vez porque, como ya ha ocurrido antes, el PPCV vive una situación crítica y es la dirección nacional la clave de su desenlace. La situación política de Carlos Mazón es más que delicada. Lo es, sin duda, desde hace un año, cuando la dana arrasó media provincia de Valencia y emergió la pregunta de dónde estaba el president. Lo es ahora, aún más, porque el funeral de Estado del miércoles escenificó el malestar de algunas víctimas con el jefe del Consell, al que se identificó como único responsable político de lo ocurrido. Y porque las últimas informaciones que se han venido publicando, y que le siguen obligando a dar explicaciones sobre su agenda el 29-O, le impiden pasar esa página y centrarse en la reconstrucción.

