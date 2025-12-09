Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Directo Parlamento de Canarias, en directo: Fernando Clavijo responde a las preguntas de los diputados
El presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, durante su comparecencia en el Senado. EFE

El PP carga contra la parcialidad de Tezanos y lo enreda en los escándalos del PSOE

El presidente del CIS niega las acusaciones de manipulación en sus encuestas ante la comisión del Senado que investiga su labor al frente del instituto público

Ander Azpiroz

Ander Azpiroz

Madrid

Martes, 9 de diciembre 2025, 12:01

Comenta

«Estoy siendo sometido a un proceso inquisitorial que no tiene que ver con el CIS». La protesta la elevó José Ángel Tezanos este martes ... al presidente de la comisión del Senado que examina su labor al frente del Centro de Investigaciones Sociológicas. Tezanos debió responder ante los grupos a las encuestas del instituto público que una tras otra sitúan a los socialistas al frente en intención de voto de cara a unas posibles elecciones generales y en buena parte de las autonómicas.

