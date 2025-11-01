El PP se aferra a la corrupción del PSOE y el Gobierno, a la memoria histórica

El PP cree que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se encuentra en una situación «imposible» después de que el Tribunal Supremo pidiera el viernes ... a la Audiencia Nacional que investigue los pagos en metálico en el PSOE. El secretario general de los populares, Miguel Tellado, cree que el autor del magistrado del Supremo Leopoldo Puente «es la evidencia de que los jueces ven indicios de delito en Ferraz».

Las investigaciones judiciales «acreditan lo turbio que es todo en el PSOE. El blanqueo y la financiación irregular sobrevuelan en el partido», ha afirmado el número dos de Alberto Núñez Feijóo, que ha llamado al presidente «Pedro Nomeconsta» por contestar «50 veces» con las fórmulas «no lo sé, no me consta, no lo recuerdo» durante su comparecencia el jueves en la comisión de investigación del 'caso Koldo' en el Senado.

«Sánchez está en un callejón con una única salida: las urnas. Cuando lo asuma y dé la palabra a los españoles, será mejor para todos. España merece un Gobierno nuevo y fuerte», ha dicho Tellado, que le ha pedido que reflexiones sobre su situación. «Sánchez puede decidir cuándo dura la agonía, pero las urnas serán implacables y la justicia, también», ha subrayado.

Mientras, en medio de la tormenta judicial y política, el Gobierno se aferra a la memoria histórica. En la jornada posterior al 31 de octubre, el Día de Recuerdo y Homenaje a todas las Víctimas del Golpe Militar, la Guerra y la Dictadura franquista en España, la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, ha exigido al PP que retire los símbolos franquistas de las calles y que permita la apertura de las fosas donde se encuentran las víctimas de la guarra civil. «No solo la ultraderecha, también el PP, quieren reescribir la historia. Pero nosotros no vamos a dejar que se olvide lo que ocurrió porque quien olvida la historia, la repite», ha proclamado Montero en un acto en Sevilla.

«Algunos quieren pensar que aquellos acontecimientos [en referencia a la guerra civil, a la represión posterior y al franquismo] fueron normales, pero lo que hubo fue una lucha entre la democracia y un golpe a la legalidad. Tenemos la obligación de recordarlo», ha incidido la vicepresidenta, antes de apelar a los jóvenes, que según las encuestas, apoyan mayoritariamente a Vox, para recordar que «la libertad no se regala». «Cuando se trata de estar al lado de las víctimas del franquismo, el PSOE no se va a poner de perfil, como hace el PP», ha aseverado Montero.