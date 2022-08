Pons acusa a Bolaños de amenazarles con filtrar pactos con la anterior dirección

La nueva vuelta de tuerca en la batalla particular que mantienen el Gobierno y el PP por la renovación del Poder Judicial ha llevado hoy a Esteban González Pons a relatar como en la primera reunión que mantuvo con Félix Bolaños el dirigente popular le dejó claro que la nueva dirección del PP no tendría en cuenta ningún acuerdo o pacto secreto que la anterior cúpula hubiese alcanzado con los socialistas. Una condición que, según Pons, el ministro de la Presidencia del Gobierno aceptó no sin antes -relata el vicesecretario- «amenazarles con filtrarlos»

Pons ha recriminado al Ejecutivo filtrarlos en este momento y les ha acusado que enturbiar unas eventuales negociaciones entre ambas formaciones. El documento en cuestión, cuya fecha es del 21 de octubre de 2021, trascendió ayer a la luz pública y hacía referencia a un pacto entre PSOE y PP para renovar el CGPJ cuatro años después.

No fue el único papel que recogía acuerdos con la cúpula anterior del PP que en aquella reunión Bolaños le mostró a Pons. «Ese documento, como otros, me los puso encima de la mesa Bolaños diciéndome que había unos pactos secretos con el PP y ese primer día le dije que no quería».

Además, en aquel encuentro, según el vicesecretario del PP, Bolaños aceptó negociar a partir de cero e incluso «admitio que el papel que le habíamos presentado lo podía pactar». No obstante, asegura Pons, el dirigente socialista esgrimió como argumento para finalmente no hacerlo que el pacto que el Ejecutivo había alcanzado con ERC imposibilitaba que alcanzasen otro acuerdo con el PP tan rápido«.

Por ello, el vicesecretario encargado de la negociación con el Gobierno para la renovación del poder judicial ha insistido en que es el Ejecutivo el que «tiene que decidir con quién pacta», pero ha remarcado que el PP mantiene la «mano tendida».