Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Ángel Víctor Torres, en Canarias7: «En los últimos meses he aguantado una campaña difamatoria absoluta»
Imagen de los efectos intervenidos a 'The Base'

Imagen de los efectos intervenidos a 'The Base' Policía Nacional

La Policía desarticula por primera vez una célula terrorista supremacista blanca en España

El grupúsculo de 'The Base', según Interior, se había preparado ya con entrenamiento militar para cometer atentados

Melchor Sáiz-Pardo

Melchor Sáiz-Pardo

Lunes, 1 de diciembre 2025, 08:47

Comenta

Primer golpe policial en la historia criminal española a un grupo terrorista de carácter supremacista blanco. La Policía Nacional ha detenido en la provincia de ... Castellón a tres personas a las que relaciona con la «organización terrorista» conocida como 'The Base', una red internacional compuesta por «células paramilitares», que se «autocapacitan militarmente en campos de entrenamiento con el fin último de perpetrar atentados», según explicó este lunes el Ministerio del Interior. La Policía sostiene que esta célula, tras haberse adiestrado, estaba ya lista para cometer en territorio nacional atentados terroristas.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 El fútbol, la trampa que usó Kenneth, el presunto depredador sexual
  2. 2 Mininos asesinos en los espacios naturales de Gran Canaria
  3. 3 El caos del Mirador del Atlante: maltrato al patrimonio, obras ilegales y fiestas prohibidas
  4. 4 El Cabildo inicia un proceso de desahucio de okupas en las naves de Los Corralillos
  5. 5 El Perola se despide con una gran fiesta
  6. 6 Fallece en la capital tras chocar con su moto contra un coche
  7. 7 Cuatro fallecidos en un cayuco que se quedó sin agua ni comida a 30 km al sur de El Hierro
  8. 8 Susanna Griso dejó constancia de su paso por el sur de Gran Canaria, con fotos y en la playa en El Senador
  9. 9 Poga%u010Dar acapara la atención en Arucas pero no llega al Pico de las Nieves
  10. 10

    «Me dio un chupito y perdí el control de mi cuerpo. Me violó en su casa»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 La Policía desarticula por primera vez una célula terrorista supremacista blanca en España