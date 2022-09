El Poder Judicial prioriza que sus candidatos al TC provengan del Supremo

La comisión negociadora constituida en el Consejo General del Poder Judicial a fin de que los sectores de adscripción conservadora y progresista encaucen la renovación pendiente del Tribunal Constitucional ha avanzado esta mañana hacia el desbloqueo con tres acuerdos de procedimiento y otro sobre la fecha de su próxima reunión, que tendrá lugar el miércoles 21 de septiembre. Los dos vocales que se sientan a la mesa -hoy virtual, porque el encuentro era telemático- por parte del ala más orientada a la derecha -Carmen Llombart y José Antonio Ballestero- y los tres identificados con la izquierda -Álvaro Cuesta, Roser Bach y Rafael Mozo- han constatado su voluntad de que los nombramientos se realicen por una «amplia» mayoría; han suscrito el compromiso de que efectuarán un análisis en profundidad de los candidatos; y han conveniado que darán prioridad a los aspirantes que provengan del Tribunal Supremo.

En él se sientan ya los nueve magistrados que optan a las vacantes del TC y que han revelado, en aras de «la máxima transparencia» y en lo que a su parte corresponde, Cuesta, Bach y Mozo. Según la explicación trasladada por ellos, Llombart y Ballestero ha expresado su «deseo de lograr el mayor de los márgenes temporales posibles» dado que carecen a fecha de hoy de candidatos, lo que atemperaría la posibilidad de una salida inminente una vez que el Consejo ya ha sobrepasado el plazo que vencía este pasado martes, 13 de septiembre. Los vocales conservadores han venido transmitiendo que una de las consecuencias de la parálisis que atenaza el Poder Judicial es que los hipotéticos aspirantes al Constitucional se han retraído de postularse; y que algunos que han sido tentados a ello, como el presidente de la Sala de lo Penal del Supremo, Manuel Marchena, han declinado ante el fárrago reinante.

Con la publicación de dos comunicados casi paralelos y con versiones más o menos coincidentes sobre las conclusiones de un cónclave «muy cordial», los dos bloques del CGPJ dejan constancia de su acercamiento. Un acercamiento que ha evitado 'in extremis' que el Consejo entrara en una crisis sin precedentes ya no solo porque su mandato lleve casi cuatro años vencido por el extenuante pulso entre el PSOE y el PP, sino por la quiebra interna que ha desatado la contrarreforma legal promovida por los socialistas para acelerar la renovación del TC y que ha sido respondida con un plante por ocho vocales conservadores del Poder Judicial. Las líneas maestras de la negociación consensuado en la cita telemática de hoy tienen tanto de obvio como de simbólico. La mayoría exigida para las designaciones ha de ser cualificada -12 miembros del Consejo, que cuenta ahora con 18 de sus 20 cargos (los dos sillones vacíos lo son por fallecimiento y jubilación) y su presidente, Carlos Lesmes-; pero tras el gesto de comprometerse a ello late la consciencia del riesgo que suponía perseverar en el bloqueo para la entereza y crecdibilidad del CGPJ. Y cabe suponer que el Consejo siempre efectúa ese análisis «amplio» de los currículums de los candidatos a desempeñar su tarea en la cúpula de la Magistratura. Que los negociadores consignen ahora ese compromiso que se da por obligado trataría de dar cuenta de la profesionalidad de los nombramientos y apuntalarla ante el peligro de descrédito.

Algo que refuerza el hecho de que el otro acuerdo de esta primera reunión haya sido priorizar que los candidatos al TC formen parte ya del Supremo, lo que garantizaría la entidad jurídica de los candidatos. El Gobierno no tendría por qué sentirse concenido por esta premisa a la hora de proponer sus dos candidatos; pero alguno de los nombres que se han aireado en los últimos meses no integraban las filas del alto tribunal con sede en la madrileña plaza de las Salesas. La relación de aspirantes que somete a la consideración del Consejo el sector progresistan la componen los magistrados José Manuel Bandrés, Eduardo Espín, Rafael Fernández, Ángeles Huet, Jacobo López, Isabel Perelló, María Luisa Segoviano, Rosa María Virolés y Pablo Lucas. Este último, cuyo nombre saltó a la actualidad al ser el juez del Supremo que autoriza las peticiones del CNI incluidas las referidas al espionaje con Pegasus, es hermano del vocal que se sienta en el Consejo a propuesta en su día del PNV. Enrique Lucas se excluirá de las deliberaciones si la candidaura de su familiar puede ser finalmente una de las dos elegidas.

Donde no ha habido concordia, según la nota difundida por los negociadores de tendencia conservadora, es en que deba considerarse «la repercusión» de los seleccionados en sus órganos jurisdiccionales de procedencia y en evitar llevar las propuestas de nombramiento al CGPJ en tanto no se haya forjado un consenso que las amarre. Esta primera reunión entre las dos 'familias' del órgano de gobierno de los jueces proyecta, así, un doble y paradójico efecto. Por una parte, la dilación en determinar los candidatos abunda en el vencimiento del mandato parlamentario que introdujo la contrarreforma alentada por el Ejecutivo y que daba de plazo hasta este pasado martes, 13 de septiembre, para que el órgano de dirección de los jueces resolviera; mandato que no ha cumplido y sigue sin cumplir. Pero por otra, y después de asomarse al abismo de la quiebra interna que salpicaría nada menos que al Constitucional, el marco de discusión pactado hoy avanza en la senda de sortear el choque de poderes sin precedentes al que habría abocado un enrocamiento sobre las vacantes en la corte de garantías. Una desinflamación de los ánimos en la que está también el Gobierno tras renunciar a seguir señalando a los vocales conservadores como incumplidores de la ley para propiciar la renovación del TC. La contrarreforma fue aprobada este verano por el Congreso a raíz de la proposición alentada por los socialistas.