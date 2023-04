Podemos solicita la comparecencia de Tezanos por «manipular» el CIS

El grupo confederal de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados ha registrado este martes la solicitud de comparecencia del presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, «para que explique la manipulación de los datos del CIS contra Unidas Podemos en el barómetro de marzo, que se ha hecho para perjudicar a Unidas Podemos».

Así lo ha anunciado la portavoz estatal de Podemos, Isabel Serra, en una atención a medios en Sevilla junto al portavoz adjunto del grupo parlamentario Por Andalucía, Juan Antonio Delgado, tras una reunión con el colectivo Kellys Unión Sevilla. La formación morada ya denunció el viernes pasado dicha manipulación, dejando clara su intención de que el exmiembro de la Ejecutiva socialista acudiese a la Cámara Baja a dar explicaciones.

Isabel Serra ha aprovechado su atención a medios para anunciar el registro de dicha solicitud de comparecencia de Tezanos en el Congreso por esa «manipulación» que entiende que se produjo en el barómetro del CIS publicado el pasado mes de marzo «que se ha hecho para perjudicar a Unidas Podemos», según ha abundado la portavoz del partido morado antes de agregar que «la mayoría de los medios de comunicación han trasladado como si fuese algo derivado de la 'Ley del sólo sí es sí'».

Tezanos, por su parte, respondía anoche a las acusaciones vertidas desde UP en una entrevista en RNE. «El problema no es el CIS, son ellos», dijo tras insistir en la «transparencia y rigor» de las investigaciones del instituto demoscópico. Tezanos negó que el barómetro de marzo relacionase la caída de intención de voto de Podemos con las rebajas de penas por la ley del sólo sí es sí -tal y como sostienen los morados- y pidió a la formación que lidera Ione Belarra aceptar la realidad de que no van a mantener los mismos resultados que en anteriores citas electorales.

El presidente del CIS también apuntó que no hay que hacer «un análisis profundísimo» para ver que la formación morada perdería apoyo sin la coalición con Sumar. «En el caso de Podemos hay que tener en cuenta que es un agregado formado por diferentes corrientes políticas con nomenclaturas y fuerzas distintas», aseguraba.