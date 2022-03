Podemos rectifica su rechazo a que la UE compre armas para Ucrania

Unidas Podemos no solo hace equilibrios con el PSOE . La invasión de Ucrania por parte de Rusia ha colocado a la formación que dirige Ione Belarra en una situación complicada también de puertas adentro. En poco más de un mes, el socio minoritario del Gobierno ha pasado de arrojar el 'no a la guerra' a la cara de la ministra de Defensa, Margarita Robles, a centrar sus críticas sobre Vladimir Putin, pero el cambio de estrategia aún tiene desajustes. Un día después de que el portavoz del partido Javier Sánchez Serna censurara la decisión de la UE de utilizar el Fondo Europeo de Apoyo a la Paz para comprar y enviar armamento a Ucrania, el partido dio marcha atrás.

«La carta de la ONU prohíbe las guerras como mecanismos de resolución de conflictos pero ese principio tiene una excepción, cuando un país invasión -admitió el presidente del grupo confederal en el Congreso, Jaume Asens- La defensa del ejército ucraniano es legítima y nos parece también legítimo que la comunidad internacional preste ayuda al Estado agredido». Asens llegó a afirmar que, con sus diferencias, lo ocurrido en Ucrania podría compararse con la invasión de Polonia por parte de Hitler.

Gerardo Pisarello, portavoz del partido en la comisión de Exteriores, fue algo más ambiguo pero también evitó el reproche que en la víspera había lanzado Sánchez Serna. «Cuando se incumple el derecho internacional debe conllevar algún tipo de sanción. Siempre hemos dicho que deben aplicarse bajo el paraguas de Naciones Unidas y que hay que hacer un esfuerzo para que si afectan a alguien afecten a los grandes responsables políticos y grupos empresariales pero no a la ciudanía. Y defendemos el derecho del pueblo ucraniano a defenderse -dijo a la pregunta concreta sobre el envío de armas-. Todo lo que sea indispensable para proteger la vida de la ciudadanía ucraniana tiene sentido».

Prudencia

El presidente del Gobierno apuntó ayer, en una entrevista en TVE, que España no emulará a otros gobiernos europeos como el alemán, el portugués, el italiano, el finlandés, el sueco, el británico, el belga, el luxemburgués o el croata, que ya han anunciado su implicación directa, al margen del fondo europeo, en el envío de armamento a Ucrania y que se limitará a enviar por sus propios medios material defensivo (como cascos y chalecos) además de sanitario. La fórmula contenta a sus socios. «Creemos que hay que ser prudentes en esta materia», alegó Asens.

De momento, la fórmula permite el equilibrio interno en el seno del Ejecutivo, que también ha evitado entrar en el debate de si es preciso o no aumentar el gasto en Defensa, algo a lo que Unidas Podemos se opone abiertamente. Desde la oposición, sin embargo, aumentan las voces que piden a Sánchez ir un paso más allá. Este martes lo hicieron en la Cámara baja Ciudadanos, que volvió a pedir la expulsión de los morados del Gobierno para gestionar la situación sin las ataduras que imponen sus planteamientos, y el PDeCAT, que reclamó que España no delegue exclusivamente en la UE el envió de armamento a los ucranianos. «Mientras no les mandemos armas, las familias se estarán defendiendo del ejército ruso con cócteles molotov», adujo Sergi Miquel.