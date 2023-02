Podemos equipara a Sánchez con Abascal en plena tensión por el 'sí es sí'

La relación entre el PSOE y Podemos no atraviesa precisamente su mejor momento. En plena tensión entre los dos partidos de la coalición de Gobierno por la decisión de Pedro Sánchez de modificar la ley estrella del Ministerio de Igualdad, la del 'solo sí es sí', la secretaria de Organización de los morados, la también secretaria de Estado de Agenda 2030, Lilith Verstrynge, volvió a dar muestras de ello al publicar en sus redes sociales un vídeo en el que la cara de Santiago Abascal se transforma en la del jefe del Ejecutivo.

El montaje, que ya sido retirado de la cuenta de Twitter de la dirigente morada, ataca al PSOE por su decisión de enmendar otra de las normas bandera de Podemos, la de bienestar animal, para evitar que afecte a los perros de caza. Pero apunta al propio presidente del Gobierno. «Pedro Sánchez se pone del lado de los que maltratan a sus perros», puede leerse en el rótulo que lo acompaña. La propia Verstrynge acompañó las imágenes del siguiente mensaje: «Los galgos no pueden ser utilizados como una herramienta más por los cazadores. El PSOE no puede excluirles de la Ley de Bienestar Animal, que busca acabar con la impunidad del abandono y el maltrato. En el día mundial del galgo, no apartes la mirada».

La vicesecretaria general de los socialistas y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, replicó con evidente malestar durante una comparecencia este viernes en Cádiz. «Es inoportuno y un despropósito», advirtió. El ataque de Verstrynge a su socio mayoritario, a apenas cuatro meses para las elecciones autonómicas y municipales, se une a las duras palabras que el lunes pronunció también el exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, contra Sánchez a cuenta de la ley del 'solo sí es sí'. «Un presidente del Gobierno tiene que tener la altura política suficiente para mantener su palabra a pesar de la presión mediática de la derecha y la ultraderecha», dijo.

«Plantear a tu socio de Gobierno que o aceptas lo que hago yo, que es acabar con la ley del sólo sí es sí, que es traicionar a las mujeres que se manifestaron -llegó a decir Iglesias- o lo pacto con el PP, pues buena suerte. Si Pedro Sánchez pacta esto con el PP, lo pagará». El exvicepresidente no tiene ya ningún cargo institucional ni orgánico, pero su influencia en Podemos sigue siendo evidente y algunos socialistas no descartan que esté pretendiendo romper el Ejecutivo desde fuera.