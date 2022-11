Podemos apremia a Díaz a tomar una decisión: «Aún hay tiempo»

Podemos volvió a apremiar este lunes a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, para que tome una decisión sobre Sumar, el proyecto político que está preparando, y su candidatura a las próximas generales. Ambas partes son conscientes de que hay mucho en juego de cara al nuevo ciclo electoral, aunque todavía no está definida la fórmula con la que concurrirá el espacio político situado a la izquierda del PSOE por las dudas de la líder gallega mientras los de Ione Belarra ya han preparado listas en solitario. Pese a ello, la ministra deIgualdad, Irene Montero, cree que «aún es posible conseguir un acuerdo de coalición».

En el fondo subyace un debate en cuanto al reparto de poder. Los morados han pasado de defender la necesidad de integrarse en un «frente amplio» de izquierdas a tratar a Sumar –que definen como el «partido de Díaz»– como un «aliado electoral» que debe tener en cuenta, defienden, la condición de Podemos como «fuerza principal en la izquierda». Una reconfiguración que ha suscitado tensiones en el actual espacio confederal, dado que Díaz concibe su proceso de escucha como un movimiento ciudadano, alejado de «los tiempos que marcan las urnas» y en el que los partidos tienen un rol secundario.

Durante el cierre de la 'Uni de otoño', el exsecretario general del partido Pablo Iglesias aseguró que Podemos y Sumar tienen que confluir y que serán generosos con otras izquierdas, aunque avisó que para ello la formación morada tiene que ser «respetada», mientras que el cofundador del partido, Juan Carlos Monedero, enfatizó que los morados deben ser la «nave nodriza» en una candidatura de frente amplio.

En Podemos ven también con recelo que la vicepresidenta «evite meterse en charcos» para no perjudicar a su proyecto, como ocurrió con la polémica generada por la ley del 'solo sí es sí'. Mientras tanto Díaz sigue su ruta por España a los mandos de Sumar y, si bien evita pronunciarse, ya no esconde a los seguidores que reúne en cada acto que «si queréis que de un paso adelante, lo daré». Unas primarias para las que no ha fijado fecha.