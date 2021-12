Podemos amenaza también con no apoyar la ley audiovisual del Gobierno

La tramitación de la ley audiovisual se ha convertido en un auténtico quebradero de cabeza para el Gobierno. Un día después de que Esquerra Republicana de Catalunya amenazara con retirar todo apoyo parlamentario al Ejecutivo si no se obliga a plataformas como Netflix, HBO Max, Amazon Prime o Disney + a ofertar el catalán, euskera o gallego un 6% de su contenido, Unidas Podemos advirtió de que, en estos momentos, está más cerca de votar en contra de la normativa que de hacerlo a favor.

El socio minoritario de la coalición denunció, por boca del presidente de su grupo parlamentario, Jaume Asens, que el PSOE no ha contado con ellos para la elaboración del proyecto de ley que este martes aprobó el Consejo de Ministros. El enfado de Unidas Podemos no obedece tanto a la cuestión de las cuotas para la producción en lenguas cooficiales como asuntos de otra índole que, según Asens, no han sido atendidos como la creación de un organismo supervisor de la pluralidad del sector audiovisual o que los servicios informativos no se puedan «privatizar ni externalizar».

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se mostró pese a todo, más positiva. «Estoy segura de que vamos a alcanzar un acuerdo para que esta ley, que es muy importante, salga adelante, así que dejemos trabajar a todo el mundo», reclamó, minutos después, en los pasillos del Congreso.

A los socialistas se les ha abierto aun así un nuevo frente justo cuando trataban de reconducir su crisis con los independentistas catalanes, sostén fundamental de la acción de Gobierno. Está previsto que a lo largo del día la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y el portavoz del PSOE en la Cámara baja, Héctor Gómez, se reúnan con el grupo republicano, como ayer reclamó su portavoz, Gabriel Rufián, para tratar de reconducir la crisis abierta a raíz del aviso del Ejecutivo de que las cuotas lingüística pactadas solo serán aplicables a las plataformas españolas.

El arreglo no parece sencillo. La vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, insistió en una entrevista en Onda Cero en que es la directiva europea que se transpone en su proyecto de ley la que impide que las condiciones pactadas con ERC a cambio de su apoyo a los Presupuestos se impongan a empresas radicadas fuera de España. La norma comunitaria se rige, según el Ejecutivo, por el principio 'país de origen' lo que significa que las empresas prestadoras de servicios en el conjunto de la UE solo se ven afectadas por la legislación del estado en el que tienen su sede social.

Esquerra cuestiona que ese condicionante no pueda sortearse y en el Gobierno catalán esgrimen que podría encontrarse una solución porque la Comisión Europea sí permite regular a cada Estado la producción o la compra de obra europea en su propio país. El proyecto gubernamental, por ejemplo, obliga a que las plataformas dediquen a ese fin el 5% de los ingresos generados en España. Los independentistas catalanes aducen que podría jugarse con ese margen en función del catálogo que las grandes plataformas internacionales dediquen a a lenguas cooficiales y esgrimen que es algo que ya hacen países como Francia e Italia.

Presupuestos en riesgo

Calviño aseguró que el Ejecutivo está «muy abierto» a la negociación pero que no es posible «contradecir la normativa europea y pidió a los republicanos que no mezclen esta negociación con la de los Presupuestos que ahora se tramitan en en Senado.

El objetivo del Gobierno con la ley audiovisual era, fundamentalmente, convertir a España en un 'hub' internacional de referencia en Europa y en el mundo (también con vistas al mercado hispanoamericano) y no quiere introducir trabas a la inversión. « Creo que después de una intensa consulta (...) hemos llegado a un buen equilibrio entre el impulso del sector y la protección de nuestras cultura y nuestras lenguas porque nuestro Gobierno está comprometido con la defensa del español y las lenguas cooficiales, no nos tiene que convencer nadie», adujo la vicepresidenta.