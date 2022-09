Pleno de las Cortes: «Estoy por suspender la sesión y la reanudamos por la tarde, que se jodan»

Harto hasta el punto de suspender la sesión. Francisco Vázquez, vicepresidente primero de las Cortes (PP), ha parado el pleno este martes cuando dirigía el debate, en un momento en el que sustituía al presidente Carlos Pollán. «Estoy por suspender la sesión y la reanudabamos esta tarde, que se jodan», se ha escuchado decir al veterano político del PP, que se dirigía a Diego Moreno, procurador socialista que es secretario de la Mesa de las Cortes.

El enfado de Vázquez era monumental y se produjo tras un nuevo incidente en el debate parlamentario de la proposición de ley que impulsan Vox y PP para cambiar el modo en el que se designarán los senadores autonómicos, iniciativa anunciada por los socios de coalición tras la polémica que suscitó la votación el pleno en el que Javier Maroto fue elegido de nuevo senador por Castilla y León.

Estaba en el uso de la palabra Pablo Fernández, de Unidas Podemos, cuando desde su escaño le hizo comentarios el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo. «Si quiere debatir conmigo, en vez de hacerlo por lo bajini, tenga el coraje de pedir la palabra», le afeó Fernández. A partir de ahí, terció el portavoz del PP, Raúl de la Hoz, y fueron vanos los intentos de Francisco Vázquez por reconducir la sesión, entre las quejas de Fernández por las interrupciones y la 'enganchada' con el portavoz popular. «Tú no diriges el debate, Raúl», le replicaba el de Podemos. El vicepresidente intentó que la situación volviera a la normalidad: «Continúe que no le van a interrumpir», insistió al principio del incidente en referencia a las bancadas de PP y Vox. Vázquez lo intentó, pero lo dejó por imposible. Suspendió la sesión no hasta la tarde, sino 15 minutos.

Momento en el Pablo Fernández abandona la tribuna de oradores y Francisco Vázquez decide suspender el pleno 15 minutos. / M. C.-ICAL

Se reanudó con Carlos Pollán al frente. «Ruego a todos los parlamentarios respeto y orden dentro del debate», demandó el presidente de las Cortes. El vicepresidente de la Junta pidió la palabra y aseguró que él y sus compañeros de Vox eran el centro de continuos ataques «ad hominen» y de «insultos» constantes que son «completamente inaceptables». «Tenemos derecho a existir», remarcó sobre Vox como partido al que los electores han llevado a las Cortes de Castilla y León con trece escaños y lamentó el «show» de la mañana y de la tarde anterior (en referencia al momento en el que llamó «imbécil» a Francisco Igea) en una intervención en la que situó la responsabilidad del mismo en la oposición. Le aplaudieron los procuradores de Vox, pero no los del PP.A la hora de comer, todos pudieron irse.