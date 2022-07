El PP pide a Sánchez que trate «del mismo modo» a sus barones

El PP aprovechó este miércoles la reunión entre el Gobierno y la Generalitat para exigir a Pedro Sánchez dar el mismo trato a los barones populares con los que el presidente del Ejecutivo se reunirá este jueves en el Palacio de la Moncloa: el andaluz Juanma Moreno, el gallego Alfonso Rueda y el castellano-leonés Alfonso Fernández Mañueco. Según el coordinador general de los populares, Elías Bendodo, las reuniones con los distintos ejecutivos autonómicos deberían transcurrir en los mismos términos y la que atañe al Govern no debería suponer una «coartada» para «nuevas concesiones a Cataluña».

En este sentido, Bendodo apuntó que «el chantajista nunca se conforma con el primer pago» y que, por lo tanto, «ceder más» al Gobierno catalán sería «un gran error». Lo hizo antes incluso de trascender que los acuerdos alcanzados entre Gobierno y Govern afectan a lo que PSOE y ERC -Junts no ha vuelto a la mesa de diálogo- han denominado «desjudicialización de la política» y «compromiso por impulsar la lengua catalana». No obstante, el coordinador general popular apuntó que los debates que giran alrededor de la mesa «no interesan en el fondo a la sociedad catalana». Y no lo hace, apunta Bendodo, porque «las prioridades de Sánchez no coinciden con la de los españoles ni las de la Generalitat con las de los catalanes».

En lo que a la lengua respecta, uno de los puntos a los más importancia se le dio por parte del independentismo al término de la reunión, Bendodo cree que el Gobierno lleva tiempo dando por bueno un planteamiento que es «erróneo desde la base». «España es una tierra rica en muchas lenguas y ninguna puede ser excluyente. En la misma línea se pronunció el alcalde de Madrid y exportavoz nacional del PP, José Luis Martínez Almeida, quien afirmó que, a su juicio, «es surrealista reunirse en una mesa de diálogo para prohibir el diálogo de los catalanes en castellano».

Vox sostiene que los acuerdos alcanzados en la mesa suponen «la rendición de Sánchez a los enemigos de la nación»

Vox también exteriorizó su disconformidad con la tercera mesa de diálogo entre Gobierno y Generalitat. Su portavoz parlamentario, Iván Espinosa de los Monteros, afirmó que lo acaecido este miércoles entre ambas delegaciones supone la rendición a «los enemigos de la nación» por parte de Sánchez, a quien instó una vez más a dimitir y convocar comicios. «España no puede estar en sus manos ni un minuto más».

Ciudadanos, por su parte, aludió a cómo Sánchez ya concedió el indulto a los líderes independentistas encarcelados hace ya un año y recalcó que ahora ERC lo que está pidiendo -en referencia al compromiso de ambos ejecutivos por «desjudicializar el procés» lo que está pidiendo ERC es la «amnistía».