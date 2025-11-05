Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Judith Alexandra González Portal de Transparencia

Peinado imputa a una nueva alto cargo de Moncloa y rechaza archivar el 'caso Begoña'

El juez cita como investigada a la Secretaria General de la Presidencia del Gobierno Judith Alexandra González, superiora de la empleada de Moncloa que trabajó en la cátedra de la mujer de Sánchez

Melchor Sáiz-Pardo

Melchor Sáiz-Pardo

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 09:23

Comenta

El juez Juan Carlos Peinado no solo rechazó este miércoles archivar la investigación sobre la asistente de Moncloa Cristina Álvarez que supuestamente trabajó en potenciar ... la carrera profesional de la mujer de Pedro Sánchez sino que ha imputado en el ‘caso Begoña Gómez’ a la Secretaria General de la Presidencia del Gobierno, Judith Alexandra González, superiora jerárquica desde marzo de 2023 de Álvarez, tiempo en el que supuestamente esta trabajadora pública se dedicó a la gestión del día a día de la Cátedra de Transformación Social Competitiva (TSC) de la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Estos son los canarios que están en la lista Forbes 2025 de los más ricos de España
  2. 2 Cierran al baño las playas de Vargas, Melenara, San Agustín y Las Burras por contaminación marina
  3. 3 Canarias se sofoca: la Aemet avisa del golpe de 34º grados y calima pero ya pone fecha de fin
  4. 4

    «Buenas tardes Ángel Víctor»: el mensaje que certifica que Aldama sí trató con el ministro cuando presidía Canarias
  5. 5 Llegó el día: la oposición presenta la moción de censura en el Ayuntamiento de Valsequillo
  6. 6 900 veces Miguel Ángel Ramírez
  7. 7 Torres: «No hay mordidas, no hay pisos en Atocha, no hay mujeres explotadas sexualmente, no hay nada»
  8. 8 Ni ratas ni cucarachas: la mayor plaga de Las Palmas de Gran Canaria viene por el aire
  9. 9 Controlado un incendio declarado en Valleseco tras afectar a unos 2.000 metros cuadrados de vegetación
  10. 10 Historia de las 5.072 quejas que motivaron el grave riesgo por suciedad en Las Palmas de Gran Canaria

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Peinado imputa a una nueva alto cargo de Moncloa y rechaza archivar el 'caso Begoña'

Peinado imputa a una nueva alto cargo de Moncloa y rechaza archivar el &#039;caso Begoña&#039;