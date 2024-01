Ampliar El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. EFE

Page, sobre las críticas de su partido: «Que no se preocupen tanto por mí» El presidente de Castilla-La Mancha defiende su postura discrepante con la dirección del PSOE: «¿Entonces si me reúno con Puigdemont me aplauden, pero si me reúno con el presidente de Andalucía se disgustan?»