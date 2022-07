El PP no se opondrá al plan anticrisis del Gobierno

Alberto Núñez Feijóo se mueve. El Partido Popular ha anunciado su intención de «facilitar» la aprobación del plan anticrisis aprobado por el Ejecutivo el pasado 25 de junio y que hoy convalida el Congreso. Los populares han esgrimido que aunque, a su juicio, el plan es «insuficiente e incompleto», la «rectificación» de Pedro Sánchez respecto a la bajada del IVA a la electricidad, que ellos plantearon ya en abril y la puesta en marcha de ayudas directas de 200 euros a las rentas más bajas para paliar los efectos de la inflación justifican su abstención.

El principal partido de la oposición no votará a favor, como demandaba el Gobierno, porque entiende, que el real decreto ley «persiste en no abaratar el coste de la Administración con el Ejecutivo más caro de la historia, con 22 ministros y más de 800 asesores adscritos al Gobierno de España» y «carece de medidas específicas para las clases medias. En concreto, reprocha que se siga sin aceptar deflactar la tarifa del IRPF a las rentas de menos de 40.000 euros.

Los populares también han aprovechado la ocasión para fijar posición, de manera preventiva y a la espera de más datos, respecto a los anuncios de nuevos impuestos a las energéticas y a la banca hechos por el presidente del Gobierno durante la primera jornada del debate de la nación; algo que no habían hecho hasta ahora con el argumento de que desconocían la letra pequeña. «No podemos acompañar al PSOE en su intento de marcaje a la vicepresidenta Díaz, y no podemos avalar unas tesis económicas que podrían endosar nuevas subidas de precios a la energía y los hidrocarburos. Tampoco podemos apostar por la aceleración en la descarbonización, que reduce las vías de generación eléctrica, minora la oferta y abre la puerta a un incremento en las tarifas que soportan los españoles», han apuntado fuentes del partido.

Las mismas fuentes insisten en que no existen garantías de que el «supuesto impuesto a las entidades financieras, inconcreto y difuso por el momento», no redunde en un encarecimiento de los créditos, una reducción la retribución de los ahorros o en sobrecostes en comisiones bancarias ordinarias por mantenimientos de cuentas corrientes o retirada de efectivo. «El PSOE no apoya nuestra propuesta de bajadas de impuestos a las clases medias de nuestro país, y el PP no apoyará subidas de impuestos que pueden afectar a los españoles», concluyen.