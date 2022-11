Olona ultima su proyecto cuatro meses después de dejar Vox

MMacarena Olona pondrá en marcha oficialmente este viernes su nuevo proyecto político cuatro meses después de su salida de Vox y tras el enfrentamiento con la que fuese su formación. La exportavoz parlamentaria de los de Santiago Abascal lleva semanas calentando motores para la puesta en marcha de una plataforma de la que actualmente se conoce bien poco y cuyos detalles la exdiputada desvelará finalmente en 48 horas en Madrid. Lo hará en el Palacio de Linares, sede de Casa de América, a partir de las 10:00 horas.

El acto servirá, según la propia Olona, para conocer los detalles acerca del partido con el que pretende regresar a primera línea. Aunque en las últimas fechas la exdirigente de Vox ya ha deslizado algunos de los ejes que vertebrarán su nuevo partido. El rechazo a las políticas de género es uno de ellos, tal y como refleja el último vídeo publicado por Olona en tuiter. «La violencia no tiene género», proclama en un spot en el que se recoge una de sus intervenciones cuando era portavoz de la formación derechista en la Cámara baja.

Otro de los mensajes centrales del todavía incierto proyecto con el que la abogada del Estado quiere desembarcar de nuevo en el ruedo político será la defensa de España. Esto constituye, precisamente, el 'leitmotiv' bajo el cual la exdirigente de Vox inauguró el pasado 20 de octubre en Panamá la sede de su nueva plataforma, Fundación Igualdad Iberoamericana. Una organización sociocultural con la que pretende «unir» y estrechar lazos entre los países de habla hispana, pero que no se traduce en una marca electoral ni cuenta con estructura de partido por el momento.

Y lo cierto es que la exportavoz de la formación de extrema derecha aseguró –en medio del ciclo de conferencias con las que irrumpió de nuevo en la escena pública el pasado agosto– que no pondría en marcha un nuevo proyecto hasta después de las elecciones municipales y autonómicas de mayo, tras comprobar si Vox cosechaba un buen resultado o no. Pero la realidad es que, según ha deslizado la propia Olona, el acto de este viernes sí que supondrá el punto de partida de su nuevo partido por cuenta ajena. «Cada paso nos lleva al siguiente. El próximo 4 de noviembre tendrás que elegir. Yo no me resigno», escribía ayer en redes sociales. Ese mismo día, el viernes, la exdiputada estará a las 20:00 horas en Jaen –en el hotel Condestable– para llevar a cabo otra conferencia acerca «la batalla ideológica en defensa de la igualdad».

Silencio de los de Abascal

En Vox, que cerró la puerta a una hipotética vuelta de Olona tras las acusaciones de esta sobre «falta de democracia interna», guardan silencio sobre los movimientos de la que fue uno de sus mayores activos. Insisten en un mensaje de unidad, aunque saben que el camino andado por la excandidata a la Junta de Andalucía cristalizará en una marca con capacidad electoral. Todo en un momento en el que la formación de Abascal debe abrir el melón de quienes serán los candidatos en los distintos territorios ante los comicios municipales y autonómicos del mes de mayo.