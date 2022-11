Olona lanza una opa a Vox con la vista en las generales

Máxima expectación la que ha levantado Macarena Olona esta mañana en el Palacio de Linares (Madrid). La exportavoz de Vox en el Congreso ha detallado en qué consistirá su nueva 'Fundación Igualdad Iberoamericana', la cual ha asegurado «no cristalizará en un partido político que concurra a las próximas elecciones autonómicas y municipales de mayo». Aunque no ha descartado dar tal paso tras las elecciones autonómicas y locales que tendrán lugar el próximo mes de mayo.

Olona ha aclarado que la batalla que juega ahora mismo «no es política» y que está dirigida contra la ideología de género. «Hay que proteger a las familias y los niños de una legislación sectaria y discriminatoria que únicamente ha servido para tejer una red clientelar».

La ex candidata de los de Santiago Abascal a la Junta de Andalucía ha explicado que en los próximos días iniciará una recogida de firmas -hasta 500.000 son necesarias en un plazo de nueve meses- para presentar en el Congreso de los Diputados una iniciativa legislativa popular contra las leyes que, a su juicio, sustentan esta injusticia: la ley de violencia de género y la futura ley trans.

Respecto a si ha tenido contacto en los últimos meses con Santiago Abascal u otro dirigente de la dirección nacional de Vox, Olona ha aclarado que no. No obstante, asegura seguir teniendo relación -de forma discreta- con muchos cargos y simpatizantes de la formación derechista. «Les pido que no se inmolen por apoyarme a mí públicamente».

Olona también ha aprovechado la ocasión para aclarar que todos los gatos que hay detrás de su nueva fundación están sufragados por ella misma. La exdiputada ya ha desembolsado al menos los 10.000 dolares que requería la puesta en marcha de su nueva fundación. «En mi proyecto no hay dinero de Venezuela o de Irán o de ningún otro país», ha apuntado tras destacar que en este periodo de tiempo ha desestimado propuestas de financiación «sujetas a condiciones inadmisibles».

Condiciones como, ha relatado Olona, poner en marcha sí o sí y ahora un nuevo partido político, algo que no cuadra con los tiempos a los que se ha emplazado la abogada del Estado. «Miramos hacia delante y nos damos la mano. El tiempo es mi gran aliado. Lo irán probando», ha asegurado.