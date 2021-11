Moreno se resiste a las presiones y no apretará el botón electoral El presidente de la Junta apuesta por agotar la legislatura pese a que en Génova ven con buenos ojos el adelanto para fortalecer a Casado

Juanma Moreno resistirá la presión. El presidente de la Junta, que será reelegido este fin de semana al frente del PP andaluz con Pablo Casado y el resto de barones regionales como testigos, mantiene intacta su intención de agotar la legislatura. La filtración de una conversación interna del vicepresidente Juan Marín con sus diputados de Ciudadanos en las que expresaba de forma cruda que no habría presupuestos en año electoral porque sería una «estupidez», ha alimentado en el PP el debate interno sobre la conveniencia o no del adelanto electoral. Quienes apuestan por apretar el botón nuclear defienden que la descomposición de la formación liberal puede acabar minando el prestigio del Gobierno andaluz y, por tanto, frenando las perspectivas electorales del partido de Pablo Casado. «Estoy intentando aguantar los cuatro años», reconoció este jueves el presidente andaluz en una entrevista en 'Ideal'.

Las afirmaciones de Marín han reventado la estrategia del Gobierno autonómico de que negociaría hasta la «extenuación» un acuerdo con el resto de grupos para alumbrar los Presupuestos «más sociales de la historia». Y le ha puesto en bandeja al PSOE el argumento que buscaba para dar por rotas unas negociaciones que ya cojeaban pero que de haber fructificado hubieran dado aire a la legislatura. También, a Vox, que desde hace meses reclama el adelanto electoral en la comunidad.

La formación de Santiago Abascal quiere aprovechar el tirón que le ha dado la pandemia, su oposición a las restricciones, desde la libertad de no tener responsabilidades de gobierno. Las encuestas apuntan a una ligera mejoría, y, en cualquier caso, les dejan en una posición clave para condicionar el futuro Gobierno andaluz, e incluso reclamar la entrada en el Ejecutivo regional.

Una posibilidad que no seduce a Moreno pero que serviría a Génova de banco de pruebas de un hipotético primer Gobierno del PP con Vox. La dirección nacional cree que un buen resultado en Andalucía reforzaría su imagen como partido ganador frente al PSOE. Aunque en Génova insisten en que la decisión final le corresponde exclusivamente a Juanma Moreno. «Cuando él considere que esas elecciones se tienen que producir, a su lado va a tener a Pablo Casado y a la dirección nacional del partido», remarcó este jueves el vicesecretario de Comunicación, Pablo Montesinos.

Respaldo de Ayuso

Pero Moreno está decidido a agotar el mandato y que las elecciones andaluzas se celebren el 27 de noviembre de 2022, que es la fecha tope en la que tocaría que los andaluces acudieran a las urnas. En el Palacio de San Telmo, sede del Ejecutivo andaluz, desvinculan el adelanto electoral la aprobación de las Cuentas autonómicas e insisten en que gobernarán «hasta donde puedan». Recuerdan que si finalmente el nuevo proyecto no sale adelante, se prorrogarían los Presupuestos de 2021, tal y como prevé la ley.

El mandatario autonómico solo contempla convocar anticipadamente los comicios si tampoco es capaz de sacar adelante el resto de leyes en el Parlamento a lo largo del próximo año. «Si no puedo seguir gobernando llegará un punto donde no quedará más remedio que adelantar las elecciones porque los andaluces no pueden estar en una parálisis», avisa.

Moreno recibió ayer el apoyo expreso de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, que le aconsejó «volar libre» y tomar sus propias «decisiones». «Sé que en el momento que convoques elecciones –dijo durante su participación en Granada en el congreso del PP-A– todos los andaluces sabrán que los has hecho por el bien de todos».