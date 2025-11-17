Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Carlos Mazón comparece en el Congreso. Eduardo Parra / Europa Press

Rufián carga duramente contra Mazón y le llama «inútil» y «psicópata»

El presidente de la Generalitat valenciana en funciones comparece en una tensa comisión de investigación en el Congreso en la que niega que fuera responsable de enviar la alerta a los móviles

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Lunes, 17 de noviembre 2025, 10:29

Comenta

«Inútil», «mentiroso», «incapaz» y «psicópata». El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, no ha ahorrado calificativos para cargar contra el presidente en funciones de la ... Generalitat valenciana, Carlos Mazón, durante la sesión más tensa de la comisión de investigación de la dana que se celebra en el Congreso. El que fuera máximo responsable de la gestión de la comunidad autónoma el 29 de octubre de 2024, fecha de la tragedia que provocó 228 muertes en Valencia, ha vuelto a negar que su entonces consejera de Interior, Salomé Pradas, le solicitara autorización para enviar el mensaje ES Alert cuando ya estaban muriendo personas a causa de la gota fría y ha negado que esa fuera sus responsabilidad.

