Manos Limpias denuncia a Sánchez ante el Supremo por revelación de secreto tras la confesión de Ábalos

El pseudosindicato Manos Limpias, cuyas querellas están en el origen de parte de los casos que salpican al PSOE y al Gobierno, ha denunciado ante ... el Tribunal Supremo a Pedro Sánchez por revelación de secretos después de que José Luis Ábalos, en una entrevista anterior a su entrada en prisión el pasado jueves, asegurara que el presidente le reveló el 28 septiembre de 2023 que la Fiscalía estaba investigando a Koldo García cuando esa pieza estaba secreta y cinco meses antes de que estallara públicamente el caso con la detención del exasesor el 20 febrero de 2024. El alto tribunal tiene todavía que resolver sobre la admisión de una denuncia anterior sobre este supuesto chivatazo de Sánchez a Ábalos, presentada en junio cuando aparecieron las primera informaciones sobre ese supuesto soplo.

Según ha revelado Ábalos en una entrevista a 'Okdiario', esa supuesta revelación se produjo en el marco de una conversación más amplia que tuvo lugar en Moncloa, más de dos años después de que el exsecretario de Organización del PSOE fuera apartado de sus cargos en el partido y en el Gobierno. En ese encuentro, insistió el imputado, Sánchez le avisó de que su ya entonces exasesor estaba en el punto de mira de la Fiscalía, aunque no mencionó que ya para entonces la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil le seguía los pasos.

Para Manos Limpias las supuestas palabras del presidente a su exmano derecha tienen relevancia penal. «De esa filtración, estando bajo secreto del sumario, se deduce que el denunciado obtiene esa información, dado el puesto relevante que tiene como presidente del Gobierno, y no es menos cierto que si la Fiscalía, como tantas veces ha reiterado el denunciado, depende de la Presidencia del Gobierno, es obvio que una información que afectaba al brazo derecho y ejecutor del señor Ábalos, el señor Koldo, le había alertado con objeto de que tomara las máximas precauciones», apunta la organización ultra que preside Miguel Bernard.