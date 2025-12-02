Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Pedro Sánchez y José Luis Ábalos Europa Press

Manos Limpias denuncia a Sánchez ante el Supremo por revelación de secreto tras la confesión de Ábalos

El exministro afirma que el presidente le informó de que la Fiscalía estaba investigando a Koldo antes de que estallara el caso

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Martes, 2 de diciembre 2025, 08:58

El pseudosindicato Manos Limpias, cuyas querellas están en el origen de parte de los casos que salpican al PSOE y al Gobierno, ha denunciado ante ... el Tribunal Supremo a Pedro Sánchez por revelación de secretos después de que José Luis Ábalos, en una entrevista anterior a su entrada en prisión el pasado jueves, asegurara que el presidente le reveló el 28 septiembre de 2023 que la Fiscalía estaba investigando a Koldo García cuando esa pieza estaba secreta y cinco meses antes de que estallara públicamente el caso con la detención del exasesor el 20 febrero de 2024. El alto tribunal tiene todavía que resolver sobre la admisión de una denuncia anterior sobre este supuesto chivatazo de Sánchez a Ábalos, presentada en junio cuando aparecieron las primera informaciones sobre ese supuesto soplo.

