El PP maniobra para frenar las aspiraciones de Ayuso

La relación entre Isabel Díaz Ayuso y la dirección nacional del PP está cada vez más tensa. Dos semanas después de firmar la paz en Valencia, la tregua suscrita con Pablo Casado por el control del partido en Madrid ha saltado por los aires. La presidenta regional y sus afines siguen apretando para que el congreso autonómico del partido, previsto para mayo o junio, se celebre lo antes posible, mientras que en Génova quieren cumplir su calendario y maniobran para frenar las aspiraciones de la madrileña porque, dicen, no quieren «repetir los errores del pasado».

En la cúpula del PP hay un gran malestar con Díaz Ayuso y su equipo, a quienes reprochan haber creado una grieta interna que no existía y que perjudica a Casado y, aunque no se mojan en público sobre quién debe presidir el aparato autonómico, en privado están alentando las posibilidades de José Luis Martínez-Almeida. En la dirección nacional arguyen que un alcalde puede compaginar su cargo con la presidencia regional del partido. Es el caso de Aragón donde el actual regidor de Zaragoza, Jorge Azcón, sustituirá a Luis María Beamonte, que ya ha anunciado que no se presentará a la reelección en diciembre.

Pero Martínez-Almeida sigue sin querer confirmar si plantará batalla a Ayuso y se presentará como candidato. «No toca hablar del tema», zanjó de nuevo este martes. Sí quiso desmentir «tajantemente» que hubiese verbalizado de puertas hacia dentro sus reticencias ante la posibilidad de que su 'partner' (como llama a la líder madrileña) pilote el aparato regional. «No he dicho que Isabel Díaz Ayuso –zanjó– no pueda ser presidenta de Madrid».

El regidor se ha mostrado hasta ahora partidario de optar por una tercera vía en la que la dirección del PP de Madrid recaería sobre Ana Camins, actual secretaria general regional y una figura muy cercana a Casado. «Lo que tengo claro es que somos dos compañeros que nos entendemos, que nos respaldamos y que lo vamos a seguir haciendo», aseveró Ayuso, que volvió a insistir en que quiere que este proceso discurra con «rapidez».