Junts presiona a ERC para lanzar ya el 'procés 2' porque «no hay término medio»

Con apenas dos años de vida, Junts ha celebrado este fin de semana en L'Hospitalet de Llobregat, territorio comanche para la postconvergencia -ningún concejal en la segunda ciudad de Cataluña-, la segunda fase de su congreso. En la primera, la militancia otorgó el poder del partido al tándem formado por Laura Borràs y Jordi Turull, tras la renuncia de Carles Puigdemont a seguir liderando la formación. Lo que ha decidido Junts en esta segunda vuelta del cónclave es su estrategia política: tanto la hoja de ruta soberanista como su papel en el Govern de coalición que forma junto a Esquerra Republicana.

Aunque gobiernan juntos, ERC y Junts tienen en estos momentos planteamientos muy diferentes. Los postconvergentes aprobaron el sábado la ponencia política del partido, que apuesta por que el próximo 1 de octubre, quinto aniversario del referéndum ilegal de 2017, sea un punto de inflexión para empezar un nuevo 'procés'. «Estamos para dar pasos hacia delante, ni al lado ni atrás. Nos tendrán que frenar por la vía criminal, porque estamos determinados a avanzar por la vía civil», afirmó Borràs en el cierre del congreso.

De entrada, la formación aboga por liquidar ya la mesa de diálogo, en octubre, porque «anestesia» a su juicio al secesionismo. E insta a ERC y a la CUP a poner en marcha la maquinaria para «activar» la declaración de independencia que el propio Puigdemont metió en el cajón tras la proclamación de la República de ocho segundos.

Eso sí, Junts no pone fechas para el nuevo embate como hizo en 2017, pero sí cree que hay tres factores que pueden ayudar al nacionalismo: el segundo referéndum de Escocia, las decisiones de la justicia europea sobre Puigdemont y la situación económica, que apunta a una grave crisis en el invierno. «Pasar a la acción. El trazado es solo independencia o independencia, no hay otro. No hay término medio», zanjó Turull en la clausura del congreso.

Junts también evita poner fecha a su posible salida del Govern. El partido soberanista amenaza con romper la coalición de gobierno, pero de momento no lo hará. El sector que procede de la antigua Convergència, más pragmático, no cede ante la presión de los más radicales, agrupados bajo el liderazgo de Borràs, y trata de llegar al menos hasta las municipales en el Ejecutivo.

Auditoría secesionista

La dirección de la formación presentará en breve los resultados de una auditoría interna, con la que está evaluando el grado de cumplimiento de los acuerdos de Gobierno, en especial en lo que hace referencia a la estrategia independentista. En septiembre, el consejo nacional del partido abordará qué hace con las conclusiones de esta auditoria. Entre otras cuestiones, se plantea convocar una consulta interna entre la militancia para decidir sobre la permanencia en el Govern. Hay sectores que reclaman ya ese referéndum.

El caso de Laura Borràs, que si es procesada podría ser destituida como presidenta del Parlament, puede acelerar la convocatoria de esta consulta y precipitar la salida de Junts del Ejecutivo. Esa es una patata caliente que la formación deja para cuando estalle la 'bomba Borràs'.

De entrada, los postconvergentes cierran filas con su presidenta y hacen cambios en sus estatutos para blindarla. Hasta ahora, y en línea con lo que dice el Reglamento de la Cámara catalana, si un miembro del partido es procesado por delitos de corrupción, se le suspende de militancia. La formación ha introducido una excepción, pensando en Borràs, que señala que esta suspensión no se producirá si se considera que hay «represión». Junts salva así a nivel interno a la presidenta del Parlament y marca el camino a ERC de cómo proceder en el hemiciclo. La propia dirigente nacionalista reclamó a Esquerra y la CUP eliminar el artículo del Reglamento que le afecta.

Una primera consecuencia de la delicada situación judicial de la presidenta del partido es que Turull, secretario general y exdirigente de CiU, sale de este congreso con más poder. Y la otra, que Junts tiene gestionar sus contradicciones internas: presiona a ERC para que rompa con el PSOE en el Congreso, pero en cambio sigue gobernando con el PSC en la Diputación de Barcelona.