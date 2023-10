Junts descarta la abstención a Sánchez: o vota sí o elecciones

Junts ha advertido este jueves a los negociadores del PSOE de que la vía canaria no altera sus planes. Los de Puigdemont descartan abstenerse a la investidura de Pedro Sánchez y son categóricos: o votan sí a su elección, si los socialistas ceden en sus exigencias, o habrá elecciones. No habrá medias tintas, porque lo que los junteros quieren es cerrar un pacto de contenido histórico, según la definición que hizo Carles Puigdemont en la conferencia que pronunció hace un mes en Bruselas, donde fijó sus condiciones para negociar con los socialistas. Tras el fracaso de la investidura de Alberto Núñez Feijóo, Coalición Canaria, que votó a favor del candidato popular, se ha abierto a negociar con los socialistas. Si el escaño canario apoyara a Sánchez, los siete diputados de Junts ya no serían tan imprescindibles, según la aritmética.

A Sánchez le bastaría con una abstención de Junts o de ERC. Los de Puigdemont, en cualquier caso, han cortado este jueves todas las especulaciones de raíz y no contemplan la abstención de ninguna manera. O todo o nada. Si Coalición Canaria vota a favor de Sánchez, el candidato socialista podría tener asegurados 172 escaños (PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNV, BNG y CC), frente a los 171 del PP, Vox y UPN. Quedarían los siete de Junts. Los de Puigdemont buscan un acuerdo de calado con Sánchez. Pero ya avisan de que si el pacto no es posible, habrá repetición electoral, porque no contemplan acuerdos a la baja para salir del paso. Si no hay acuerdo, los junteros no contemplan facilitar la investidura para que la legislatura empiece a rodar. Así ocurrió en la votación de la Mesa del Congreso, en que Junts dio su apoyo a la presidencia de Francina Armengol.

Mensaje contundente de la formación soberanista que no quiere dejar de ser el actor protagonista de la investidura. Según el presidente canario, Fernando Clavijo, un voto favorable de CC podría convertir a los de Puigdemont en «actores secundarios». Esto no ocurrirá, según han replicado los junteros, que siguen teniendo la llave de la investidura y no quieren dejar de tenerla.

El independentismo radical aprieta al expresidente de la Generalitat, mientras ERC y Junts siguen tomando posiciones en las conversaciones, a la espera de reunirse con Sánchez en la ronda de contactos. El Govern y Esquerra insistieron ayer en vincular la investidura de Pedro Sánchez a avances en la autodeterminación y la amnistía, a pesar de que Sánchez fue claro al cerrar la puerta por completo al referéndum.

Junts, en cambio, guardó ayer silencio sobre las negociaciones y cargó duramente contra el Govern catalán, el día después de que Pedro Sánchez aceptara el encargo del Rey de abrir una ronda de contactos para optar a la investidura. Los junteros podrían transigir con que la amnistía no esté aprobada para la investidura, pero entonces serán aún más inflexibles con la figura del mediador internacional que Puigdemont exigió hace un mes en la conferencia de Bruselas.