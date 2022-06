Junts cierra la crisis interna y completa su ejecutiva

La militancia de Junts ha ratificado este jueves a David Torrents como secretario de organización del partido, en una consulta interna en la que ha obtenido el 62% de los votos, con una participación del 30%. Torrents es un dirigente de la máxima confianza de la presidenta de la formación, Laura Borràs. El pasado 4 de junio, en el congreso de Junts, Borràs fue elegida presidenta, pero recibió varios toques de atención de la militancia juntera. Por un lado y contra pronóstico, no fue la dirigente que obtuvo más votos en cada una de las elecciones para elegir los cargos de la formación. El secretario general, Jordi Turull, consiguió, por ejemplo, más que ella. Y además, el dirigente que propuso para la secretaría de organización, David Torrents, no logró el mínimo de votos necesarios que establece el reglamento para dar por buena la elección. La secretaría de organización, por tanto, quedó vacante. El sector convergente de Junts le lanzó un serio aviso.

Jordi Turull podía haber propuesto un candidato alternativo, más afín, pero buscó el consenso con Borràs, con quien mantuvo una dura negociación para repartirse los cargos de la dirección del partido. De tal manera que volvió a apostar por Torrents para sellar las paces con el otro sector. Las dos almas de la formación, los unilateralistas de Borràs y los exconvergentes de Turull, pugnaron por el control del partido y de momento firman tablas. Borràs se ha hecho con la presidencia, dos vicepresidencias y la secretaría de organización, mientras que los exconvergentes se han asegurado dos vicepresidencias, la secretaría general y la mayoría entre los vocales.

La siguiente batalla será en la segunda parte del congreso, que se celebrará el 16 de julio, en el que tienen que pactar la estrategia independentista. El partido apuesta por liquidar la mesa de diálogo. Pero donde no están de acuerdo los dos sectores es en si Junts debe o no salir del Govern. Borràs ha anunciado una consulta entre la militancia para decidirlo, pero Turull es partidario de no romper aún el Gobierno catalán. Las listas para las municipales, en concreto el alcaldable por Barcelona, será la siguiente lucha interna en el partido, que navega ya sin la dirección de Carles Puigdemont.