Junts avisa de que está aun «lejos» de un acuerdo con Sánchez

El más importante de todos los acuerdos que necesita alcanzar Pedro Sánchez para hacer viable su investidura, el que le garantizaría el apoyo del partido de Carles Pugdemont, se le resiste. La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha advertido hoy de que aún están “lejos” de ese “compromiso histórico” que el expresidente de la Generalitat marcó como exigencia durante una comparecencia en Bruselas el pasado 4 de septiembre. Lo ha hecho después de reunirse en la Cámara baja con el jefe de del Ejecutivo en funciones.

El aviso de Junts coincide con los mensajes que, este jueves, ya dejaron caer en la habitual recepción del 12 de octubre en el Palacio Real varios miembros del Gobierno. De la afirmación de que las negociaciones avanzaban “razonablemente bien”, realizada el lunes por la portavoz de la ejecutiva socialista y ministra de Educación, Pilar Alegría, se ha pasado a una cierta contención y a la asunción de que, aunque puede lograrse, el entendimiento con los postconvergentes va a ser “difícil”.

Nogueras ni siquiera quiso comparecer en la sala de prensa del Congreso, como han hecho a lo largo de esta última semana y media distintos portavoces tras los encuentros enmarcados en la ronda de contactos abierta por Sánchez para su investidura. Se limitó a hacer una breve declaración en el patio, sin preguntas.

Tampoco el socialista Patxi López compareció en público para informar del encuentro. Ni de ese, que aparentemente no fue demasiado bien, ni del mantenido por el presidente del Gobierno, por primera vez, con Bildu, que en teoría, sí lo fue. Los propios independentistas vascos se limitaron a enviar un comunicado en el que aseguran que darán apoyo al líder del PSOE sin exigir nada a cambio.

La diputada deja clara aun así la intención de su formación de seguir hablando y promete a los socialistas una negociación discreta "sin filtraciones"

En el Ejecutivo ya apuntaban que a Junts le está costando hacer el giro que el PSOE considera necesario para dar el paso de, entre otras cosas, amnistiar a los encausados del 'procés'. En principio, lo que buscan los socialistas es una renuncia al intento de alcanzar la independencia por vías unilaterales, un gesto que permita explicar que el Estado pasa página porque también lo hacen quienes en 2017 vulneraron la ley.

Crítica a ERC

Nogueras no solo no mencionó la amnistía sino que en su breve intervención se refirió únicamente a ese "compromiso histórico" con el que Puigdemont hizo, hace algo más de un mes, referencia a un acuerdo para un referéndum de autodeterminación; asunto que el PSOE sigue fijando como línea roja. "No estamos aquí para escuchar y hacer lo mismo que se ha hecho en los últimos años -dijo en alusión a ERC- porque no ha funcionado".

Junts se pasó toda la legislatura pasada acusando al partido de Oriol Junqueras de plegarse ante el Estado a cambio de nada. Los republicanos reivindican la mesa de diálogo, los indultos y, sobre todo, la derogación del delito de sedición y la reforma de la malversación (en la práctica neutralizada por los jueces que debían aplicarla), como prueba de que su estrategia ha dado frutos en clave "política, social y antirrepresiva". Este miércoles su portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián, dio la bienvenida a los de Puigdemont a sus posiciones. Quizá demasiado pronto.

La portavoz parlamentaria del partido del expresident, prófugo de la justicia desde hace seis años, fue muy clara en la advertencia de que los imprescindibles votos de sus siete diputados "no están asegurados" pero del mismo modo dio a entender que no cierra la puerta a nada y que la conversación sigue. Si hubiera querido dinamitarla, su actitud habría sido otra. Pero este viernes evitó dar detalles acerca de cuáles son los escollos para que su postura y la de los socialistas sigan distantes y garantizó que su partido será "escrupuloso" y evitará "jugar con filtraciones y titulares" que puedan entorpecer las conversaciones.