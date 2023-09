Junts advierte a Sánchez: «No aflojaremos, no nos temblarán las piernas»

Una semana después de la manifestación independentista de la Diada del 11-S y en plenas negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez, Junts y ERC, cuyos votos son decisivos para la elección del candidato socialista, han reunido este sábado a sus respectivos consejos nacionales, que han servido para enviar mensajes al presidente del Gobierno y para reafirmar sus posiciones.

Junts per Catalunya ha advertido a Pedro Sánchez desde Mataró (Barcelona) de que no cederá «ni medio milímetro» en sus exigencias para apoyar su investidura. En una intervención ante los miembros de la dirección postconvergente, la portavoz del partido en el Congreso, Míriam Nogueras, ha avisado que la formación nacionalista «no aflojará» ni le «temblarán las piernas» ni «rebajará sus demandas». Las exigencias las dejó fijadas Carles Puigdemont hace casi dos semanas en una conferencia en Bruselas: ley de amnistía como paso previo a negociar la investidura, un mediador, el reconocimiento y respeto de la legitimidad democrática del independentismo y que la Constitución no sea el marco que fije el límite de las conversaciones.

«Que no se piense que el tiempo le arreglará las cosas», ha asegurado Nogueras a Sánchez, pues «puede llevarse una sorpresa». «Esto no va de encaje», «va de nación», «de relación de igual a igual», ha señalado. Junts ha situado la reunión que el Consejo de asuntos generales de la UE celebra este martes en Bruselas como fundamental para mantener viva la negociación. El consejo abordará la propuesta española de que el catalán, gallego y euskera sean lenguas oficiales de la UE. Hay países, como Suecia, que han mostrado sus reticencias. «Veremos el nivel de credibilidad del PSOE», ha espetado Nogueras. «Y si España se hace escuchar en la UE», ha añadido. Este es un tema de vital relevancia para los negociadores de Junts, que presumen de que por fin Cataluña «cobra por adelantado».

Esquerra, mientras, ha avisado a Pedro Sánchez de que las negociaciones no van bien, en línea con lo que ha apuntado Nogueras, pidiendo que se aceleren las conversaciones. «No vamos bien, no vamos del todo bien», ha expresado la secretaria general republicana, Marta Rovira, por vía telemática desde Suiza. En ERC creen que los contactos no avanzan como debieran y no quieren encontrarse con una negociación de «último minuto» que les obligue a tomarlo o dejarlo. Rovira, en cualquier caso, ya da por «descontado» que habrá ley de amnistía, pues solo falta «acabar de concretarla», según Rovira. A su juicio, PSOE y Sumar ya han «asumido» este ley de amnistía porque lo firmaron en la constitución de la Mesa del Congreso. Los dos mensajes que ha trasladado este sábado ERC pueden ser algo contradictorios, pues si la negociación no va bien, como dicen los republicanos, no puede dar por seguro el compromiso de los socialistas con la amnistía. Ningún dirigente del PSOE ha reconocido en público que estén negociando una ley de amnistía.

En su discurso ante el consejo nacional del partido, Rovira ha exigido a Sánchez que «asuma» poner en el centro de la legislatura y de la agenda política la reactivación de una nueva mesa de diálogo, que ahora ya tendría el calificativo de mesa de negociación, para poder abordar la resolución del conflicto mediante un referéndum. Además, ERC reclama un «compromiso» para resolver el traspaso de Cercanías y poner fin al «déficit fiscal».