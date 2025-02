Junts advierte al Gobierno de que la reducción de la jornada laboral no tiene la mayoría del Congreso

El Gobierno y el PSOE tienen un mes y medio para desencallar la negociación con Junts para el traspaso de las competencias en inmigración a la Generalitat. Si no hay acuerdo, los postconvergentes no levantarán la petición de un debate sobre si Pedro Sánchez debe ... someterse a una cuestión de confianza. El número 3 del PSOE, Santos Cerdán, y el secretario general de Junts, Jordi Turull, negociaron el viernes en Madrid. En la formación nacionalista han insistido este lunes en que la delegación competencial a la administración catalana debe ser «integral». Esto implica que los Mossos puedan «ejercer de policía integral» en fronteras, puertos y aeropuertos. Junts exige que la administración catalana pueda expedir los expedientes de expulsión y los NIE (número de identidad del extranjero«. El vicepresidente de Junts y portavoz de la formación, Josep Rius, ha afeado este lunes a los socialistas que lleven un año negociando esta cuestión, que se está encontrando con reticencias, según ha señalado, del ministro del Interior, Fernando-Grande Marlaska.

Socialistas y junteros han acercado posiciones tras la negociación del decreto ómnibus, que los de Puigdemont tumbaron en un principio. Los junteros ya avanzan que la próxima batalla será la reducción de la jornada laboral propuesta por la vicepresidenta Yolanda Díaz y que el Consejo de Ministros aprobará previsiblemente mañana martes. Junts ha advertido al Ejecutivo central de que no tiene a día de hoy mayoría para aprobar esta iniciativa en el Congreso. Eso sí, los junteros se han abierto a negociar la propuesta. Rius ha avisado de que Junts no aprobará la reducción de jornada si el Gobierno no la negocia y ha exigido que la reforma se adapte al tejido empresarial de Cataluña marcado por la presencia mayoritaria de pymes. «Una vez más, el texto no ha sido consensuado», según Rius, que ha augurado unas conversaciones «complicadas», entre otras cosas porque ve que el PSOE y Sumar no tienen una posición común.

Junts no descarta negociar los Presupuestos Generales del Estado. ERC, en cambio, ha asegurado que este debate ya está «cerrado». No hay negociaciones en curso, según los republicanos, que no se sentarán en la mesa mientras los socialistas no cumplan acuerdos anteriores.