La Junta Electoral advierte al Europarlamento que Puigdemont no adquirió la condición plena de eurodiputado El organismo electoral considera que su escaño, el de Comí, Ponsatí y Solé deben quedar vacantes temporalmente porque no han acatado la Constitución y no han recogido sus actas e Madrid

La Junta Electoral Central considera que Carles Puigdemont, Clara Ponsatí, Toni Comín y Jordi Solé no han adquirido aún su condición plena de eurodiputados, a pesar de que ejercen en la Cámara europea desde 2019. En una respuesta a la presidenta del Parlamento Europeo, que preguntó por qué estos cuatro dirigentes independentistas (tres de Junts y uno de ERC) no tenían sus credenciales como diputados europeos. Roberta Metsola trasladó a la Junta Electoral por qué 4 de los 59 eurodiputados españoles no tienen las credenciales. La respuesta de la Junta Electoral es que estos cuatro políticos secesionistas no han acatado la Constitución en Madrid, ante el propio organismo electoral, tal y como establece la legislación española.

En consecuencia, considera que «no han adquirido la condición plena de diputados al Parlamento Europeo, al no haber cumplido el requisito de acatamiento constitucional. La Junta Electoral señala que «su escaños deben quedar vacantes temporalmente hasta que se produzca ese acatamiento, con la consiguiente suspensión de sus derechos y prerrogativas en los mismos términos». Este organismo les insta a formalizar sus credenciales acatando la Carta Magna en Madrid. Pero Puigdemont, Comín y Ponsatí serían detenidos pues pesa sobre ellos una orden de arresto, acusados de sedición. En el caso de Solé es distinto, ya que no tiene causas legales pendientes, pero decidió no acatar la Carta Magna. No han jurado o prometido la Constitución y por tanto no pueden recibir sus acreditaciones, según la Junta Electoral. No obstante, la Junta Electoral no ha ido más allá y no ha propuesto los cuatro diputados a los que les correspondería como sustitutos en caso de que perdieran su condición de parlamentarios.

La Junta Electoral Central informa al Parlamento Europeo que, en estos cuatro casos, «aun habiendo sido proclamados electos, no cumplieron las exigencias contempladas en la legislación española, por lo que se aplicaron las consecuencias previstas en ella. Metsola envió el pasado 22 de septiembre una carta al organismo electoral para que aclarara la situación de estos cuatro eurodiputados, que ejercen como parlamentarios por una decisión del expresidente del Parlamento Europeo, David Sassoli. Fallecido en enero, el expresidente de la Eurocámara les permitió acceder a sus escaños a partir de una decisión del Tribunal Europeo de Justicia que reconoció la condición de eurodiputado a Oriol Junqueras desde el momento de su elección y la proclamación de los resultados y previo a la entrega de las credenciales tras acatar la Carta Magna.

La Junta Electoral recuerda además a la presidenta del Parlamento Europeo que las decisiones que la Presidencia del Parlamento Europeo adoptó en su momento, reconociendo de hecho como eurodiputados a Puigdemon, Comín, Ponsatí y Solé «se tomaron sin oír a la Junta Electoral Central y contra el criterio establecido por ésta y confirmado por la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo».