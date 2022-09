Junqueras se suma al plantón de Aragonès a la manifestación independentista de la Diada

Dos de los principales pesos pesados del independentismo, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y el líder de ERC, Oriol Junqueras, han confirmado este martes que no participarán en la manifestación independentista organizada por la ANC en la Diada del 11-S. La ausencia de Aragonès ya la había adelantado su entorno días atrás y la ha ratificado este martes la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, tras la reunión del consejo ejecutivo de la Generalitat. Junqueras ha anunciado que no irá en la Ser. Según el presidente de ERC, que el año pasado, meses después de ser indultado fue abucheado y pitado, la manifestación de la ANC es «excluyente» con una parte del independentismo y a su juicio se ha convocado «contra» ERC. La presidenta de la ANC le ha replicado, negando que la protesta se haya planteado contra los republicanos. «La manifestación no va contra nadie», ha afirmado en Catalunya Ràdio. La portavoz del Ejecutivo catalán ha replicado por su parte a la Asamblea Nacional y ha asegurado que la implicación de Aragonès con la independencia «no está en duda y no se puede cuestionar».

El Govern, en cualquier caso, y a pesar a de las bajas, ha confiado en que la marcha convocada por las plataformas nacionalistas para reivindicar la independencia sea «masiva». Eso sí, la portavoz del Ejecutivo no ha precisado qué miembros del gobierno acudirán a la concentración. «El Govern estará presente», ha dicho Plaja. En principio, solo habrá representación de los consejeros de Junts, de todos ellos, como el vicepresidente Jordi Puigneró. «Cada consejero decidirá si va o no», ha señalado. La presencia de los consejeros de ERC está en el aire.

El Govern, según Plaja, trata de aislarse de las diferencias entre ERC y Junts, que van más allá de la controversia en torno a la Diada y que amenazan con la ruptura del gobierno. Esta administración trabaja de manera coordinada y en sintonía, ha afirmado la portavoz. «Es una evidencia que hay diferencias de opinión en la coalición del Govern, Y no pasa nada, lo más importante es que la Diada vuelva a ser una manifestación masiva», ha señalado. Pero la crisis entre las dos formaciones va a más. El expresidente de la Generalitat, Artur Mas, ha advertido este martes en Catalunya Ràdio de las consecuencias en el independentismo de la salida de Junts de la administración autonómica. Hay un sector del partido, agrupado en torno a Laura Borràs, que presiona para la ruptura inmediata. Hay otro sector, el más pragmático, que no ve conveniente la salida del gobierno en estos momentos. La dirección juntera dio un mes a Aragonès para variar el rumbo en materia secesionista. Superado el debate de política general, a final de mes, la formación de Puigdemont amenaza con convocar una consulta interna entre la militancia para decidir la salida del Govern.